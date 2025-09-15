शरदचंद्र पतसंस्थेला तीन कोटींचा नफा
आळेफाटा, ता. १५ : महाराष्ट्र राज्य कार्यक्षेत्र असणाऱ्या राजुरी (ता. जुन्नर) येथील शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या वतीने यावर्षी सभासदांना नियोजित १० टक्के लाभांशासह दीपावली भेटवस्तू देण्यात येणार आहे. तसेच अहवाल वर्षातील नफा तीन कोटी रुपये असल्याची माहिती पतसंस्थेचे अध्यक्ष एम. डी. घंगाळे यांनी दिली.
शरदचंद्र पतसंस्थेची ३३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घंगाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. सभेसाठी पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र औटी , मानद सचिव दत्तात्रेय गंधट, खजिनदार भीमाजी मालुस्कर,संस्थापक व संचालक जी.के. औटी, अनंतराव गटकळ , नरेंद्र गटकळ, तुळशीराम हाडवळे, प्रमोद पा. औटी, संजय पिंगळे, अशोक औटी, विवेक शेळके, संदीप औटी, संतोष चव्हाण, शालिनी हाडवळे, वैशाली औटी, शांता गवळी, तज्ज्ञ संचालक अशोक कणसे, अ. रज्जाक सय्यद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम आर्वीकर यांच्यासह पतसंस्थेचे विशेष वसुली अधिकारी महावीर व्हनुरे, विजय गाडगे, संस्थेच्या राज्यभरातील सर्व शाखांचे व्यवस्थापक,अधिकारी, कर्मचारी तसेच सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पतसंस्थेचे संस्थापक संचालक जी. के. औटी यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून प्रास्ताविकात संस्थेच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला. तर उपस्थित सभासदांसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे संचालक भास्कर बांगर यांनी प्रशिक्षण दिले. सभेमध्ये विषय पत्रिकेवरील विषयांचे वाचन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम आर्वीकर यांनी केले. सर्व विषयांना उपस्थित सभासदांनी एकमताने व एकमुखाने पाठिंबा देवून मंजूर केले. या सभेसाठी जुन्नर पंचायत समितीचे माजी सभापती दीपक औटी, ग्राहक पंचायतीचे बाळासाहेब औटी, राजुरीच्या सरपंच प्रिया हाडवळे, उपसरपंच माऊली शेळके, वल्लभ शेळके आदी मान्यवर उपस्थित होते. सभेचे प्रास्ताविक संस्थेचे संस्थापक जी. के. औटी यांनी तर सूत्रसंचालन तुळशीराम हाडवळे यांनी तर अनंत गटकळ यांनी आभार मानले.
दृष्टिक्षेपात
स्थापना : १९९२
शाखा : १२
सभासद : १७१६८
अधिकृत भागभांडवल : २५ कोटी रुपये
भागभांडवल १६ कोटी ४९ लाख रुपये
अहवाल वर्षातील ठेवी : २६८ कोटी रुपये
कर्ज वाटप : २१५ कोटी रुपये
अहवाल वर्षातील नफा : ३ कोटी १३ लाख ४५ हजार ३८८ रुपये
लेखा परीक्षण : सतत ‘अ’ वर्ग
सर्व सभासद , अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा तीन लाख रुपयांचा अपघाती विमा
