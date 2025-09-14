जुन्नरच्या पूर्व भागावात बिबट्यांच्या हल्ल्यात वाढ जुन्नरच्या पूर्वभागावात बिबट्यांच्या हल्यात वाढ
आळेफाटा, ता.१४ : जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील गावांत दिवसेंदिवस बिबट्यांच्या हल्ल्यात प्रमाण वाढत आहे. यामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
गेल्या सोळा वर्षात बिबट्यांच्या हल्ल्यात जवळजवळ तीन ते साडे तीन हजार पाळीव जनावरे मृत्यूमुखी पडली आहेत. आतापर्यंत अठ्ठावीस ते तीस जणांना प्राणास मुकावे लागले तर शंभरहून अधिक जखमी झाले आहेत.
वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात अनेक बिबटे कैद झाले आहेत. या बिबट्यांना माणिक डोह येथील बिबट निवारण केंद्रात सोडले जाते. परंतु बिबट्याची वाढलेली संख्या पाहता पकडलेले बिबट परत सोडून दिले जातात. ज्या विभागात बिबट्या आढळला त्या भागात पिंजरा लावणे, जनजागृतीसाठी फ्लेक्सबोर्ड लावणे, एकट्याने फिरू नये, ऊसक्षेत्रातून जातायेताना मोठमोठयाने आवाज करणे, गाणी म्हणणे, काठीला घुंगरे बसवून त्याचा आवाज करणे अशी जबाबदारी प्रत्येक नागरिकांची आहे. बिबट्या पकडून त्याला माणिकडोह निवारा केंद्रात उपचार करून परदेशातील प्राण्यांप्रमाणे जीपीआरएस यंत्रणा बसविल्यास खात्रीने प्रत्येक बिबट्याचा निश्चित ठावठिकाणा समजण्यास मदत होईल व बिबट्यांची संख्या निश्चितपणे कळण्यास मदत होईल, परंतु आधुनिक पद्धतीकडे शासनाचे लक्ष देण्याचे गरज आहे, असे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
जुन्नर तालुक्यातील पूर्व भागात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात आहे. सध्या वनांचे प्रमाण खूपच कमी झालेले. त्यामुळे तसेच जंगलात त्यांना त्याचे खाद्य मिळत नसल्याने हे बिबटे मानवी वस्तीत येऊ लागले आहेत.
शेतकऱ्यांनी शेतावर जाताना हातात काठी घेऊन जाणे, मुलांना एकटे घराबाहेर पाठवू नये. मुलांना शाळेत सोडण्यासाठी पालकांनी स्वतः जावे तसेच ज्या विभागात बिबट्या आढळला त्या भागात पिंजरा लावणे, जनजागृतीसाठी फ्लेक्सबोर्ड लावणे, एकट्यादुकट्याने फिरू नये, ऊसक्षेत्रातून जाता येताना मोठमोठ्याने आवाज करणे,गाणी म्हणणे, काठीला घुंगरे बसवून त्याचा आवाज करावा.
- वल्लभ शेळके, ग्रामस्थ राजुरी (ता. जुन्नर)
