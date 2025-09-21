खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करण्याचा इशारा
राजेश कणसे ः सकाळ वृत्तसेवा
आळेफाटा, ता. १८ ः बेल्हे ते जांबूत फाटा (ता. जुन्नर) रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे छोटे- मोठे अपघात होत आहे. या अपघातामध्ये अनेकजण जखमी झाले आहेत, तर अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत.
हा रस्ता पुणे- नाशिक महामार्गाला जोडलेला आहे. पुण्याहून अहिल्यानगर या जिल्ह्याकडे तसेच, नगरहून पुण्याकडे जाण्यासाठी हा मार्ग अत्यंत जवळचा मार्ग आहे. या रस्त्यावरून सतत अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू असते. या रस्त्याचे काम तीन वर्षांपूर्वी झालेले होते. सन २०२२ मध्ये या रस्त्यासाठी सुमारे चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, तीन वर्षातच या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची वारंवार मागणी करूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
बेल्हे- जांबूत फाटा रस्ता
अंतर- १६ किलोमीटर
खड्डे संख्या - असंख्य
मागील चार वर्षातील मंजूर निधी - ४ कोटी
बेल्हे ते जांबूत फाटा हा रस्ता जवळपास १६ किलोमीटरचा असून, गेल्या सहा वर्षात फक्त दोन किलोमीटरचे काम झालेले आहे. या रस्त्याच्या कडेले असलेली भोरवाडी, साळवाडी, नगदवाडी, बोरी बुद्रूक, तांबेवाडी या गावांमधील ग्रामपंचायतीच्या वतीने वारंवार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला, तसेच लोक प्रतिनिधींना रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत निवेदन दिलेले आहे.
- राजू भोर, ग्रामस्थ
