उंचखडक, राजुरीत हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन
आळेफाटा, ता. २० : उंचखडक (राजुरी, ता.जुन्नर) येथे श्री भैरवनाथ नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने सोमवार (ता. २२) पासून अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. उत्सवानिमित्त ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी सामुदायिक पारायण सोहळा तसेच विविध कार्यक्रम होणार आहेत. यामध्ये दैनंदिन कार्यक्रमात काकडा भजन, श्रींची महापूजा, ज्ञानेश्वरी पारायण, नेमाचे भजन, हरिपाठ, दररोज सांयकाळी सात ते नऊ या वेळेत राज्यातील नामवंत असलेले कीर्तनकारांची सेवा होणार आहे. त्यात आनंद भूषण गुरुवर्य, विलास महाराज मदने (राहुरी), ज्ञानेश्वर महाराज काकडे (धाराशिव), ज्ञानेश्वर महाराज कुऱ्हाडे (आळंदी), एकनाथ महाराज शास्त्री (कान्हूर पठार), ज्ञानेश्वर महाराज कदम छोटे माउली (आळंदी), सुनील महाराज झांबरे (बीड), देवेंद्र महाराज निढाळकर (हवेली), उमेश महाराज दशरथे (आळंदी), अनिल महाराज पाटील (बार्शी), केशव महाराज हगवणे (देहू), एकनाथ महाराज सदगीर (ठाणे) हे कीर्तनकार सेवा बजावणार आहेत.
रविवारी (ता. २८) भैरवनाथ मंदिर खिंडीतील मंदिरापर्यंत वारकरी दिंडी सोहळा आणि महिला कलश दिंडी सोहळा आयोजित केला आहे. मंगळवारी (ता. ३०) इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंतच्या परीक्षेत पहिल्या तीन क्रमांकात आलेल्या विद्यार्थांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. बुधवारी (ता. १) दुपारी एक वाजता वेदशास्त्री पंडीत बाळासाहेब कांबळे यांच्या हस्ते नवचंडी महायज्ञ होणार आहे.
भाविकांनी सर्व कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा अशी विनंती भैरवनाथ देवस्थानचे अध्यक्ष संजय हाडवळे, उपाध्यक्ष भाऊ कणसे, सचिव सयाजी हाडवळे, खजिनदार बि. टी. डुंबरे यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.