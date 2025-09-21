जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागात बेड पद्धतीने कांदा लागवड
आळेफाटा, ता. २१ ः जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकऱ्यांचा बेड पध्दतीने कांदा लागवड करण्याकडे कल वाढला आहे. या भागातील आळेफाटा परिसरातील आळे, वडगाव आनंद, कोळवाडी, संतवाडी, राजुरी, जाधववाडी, बोरी, साळवाडी, भोरवाडी, शिरोली सुलतानपुर, वडगाव, कांदळी, चाळकवाडी, उंचखडक या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची लागवड होत असते. याही वर्षी दुसऱ्या टप्प्यातील कांद्याच्या लागवडीला सुरवात झालेली आहे. परंतु बहुतेक शेतकरी बेड पध्दतीने लागवड करताना दिसून येत आहेत. कारण या पध्दतीने लागवड केल्यास पिकाला पाणी कमी द्यावे लागते व याला फक्त ठिबक सिंचनाचा वापर करावा लागतो. शिवाय कमी व प्रमाणात पाणी दिल्याने कांदादेखील चांगला येतो. तर सारा पध्दतीने लागवड केल्यास साऱ्यात जास्त पाणी साचल्याने कांदा फुगतही नाही व जास्त पाण्यामुळे रोपही खराब होते. यामुळे शेतकऱ्यांचा बेड पध्दतीने लागवड करण्याकडे कल वाढला आहे.
तालुक्याच्या कुकडी प्रकल्पातील येडगाव, पिंपळगाव जोगे, चिल्हेवाडी, माणिक डोह, वडज ही पाच धरणे असुन या धरणांतील पाण्याच्या जोरावर तालुक्यात ऊस, केळी, द्राक्षे या पिकांबरोबर काद्यांचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. गेल्या वर्षी कांद्याला अतिशय कमी बाजारभाव मिळाला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांदा साठवून ठेवला. परंतु जेव्हा कांद्याचा बाजारभाव वाढला तेव्हा साठवून ठेवलेला कांदा पूर्णपणे सडला होता. हा कांदा फेकून द्यायची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. तरी यातून सावरून शेतकऱ्यांनी यावर्षी नवीन लागवडीला सुरवात केली आहे.
दरम्यान, सध्या चांगला बाजारभाव असल्याने कांदा लागवडीकडे शेतकऱ्यांच्या कल वाढलेला आहे. परंतु मध्यंतरी झालेल्या पावसामुळे कांद्याची रोपे सडून गेल्याने रोपांचे बाजारभाव देखील वाढले आहेत.
जुन्नर तालुका येथील पूर्व भागामधील गावांमध्ये खरीप हंगामामध्ये कांदा लागवड करण्यात येते. हा कांदा लाल कांदा, नाशिक कांदा म्हणूनही ओळखला जातो. हा कांदा तीन महिन्यांमध्ये काढून लगेच बाजारात विकला जातो, कारण याची टिकवण क्षमता कमी असते. परंतु शेतकऱ्यांना यामुळे कांद्याचे पीक दोनदा घेता येते. हा कांदा डिसेंबरदरम्यान निघून जातो. अशा पद्धतीने या पट्ट्यातील शेतकरी दरवर्षी किमान दोनदा कांदा पीक घेतात व त्याला हमखास बाजारभाव भेटतो. यावर्षी देखील बेल्हेच्या पूर्व भागात किमान २५० हेक्टरवर कांदा लागवड झाली आहे.
- राजश्री नरवडे, कृषी अधिकारी.
