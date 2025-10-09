जुन्नर तालुक्यात चमकणार ‘पांढरं सोनं’
आळेफाटा, ता.९ : विदर्भ व मराठवाड्यात घेतले जाणारे पीक म्हणजेच कापूस. हे ‘पांढरं सोन्या’ची जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील राजुरी, जाधववाडी, बोरी बुद्रूक, बोरी खुर्दमधील शेतकऱ्यांना गोडी लागली आहे. यामुळे या गावांत सुमारे ८० ते ९० हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली आहे.
तालुक्याचे कापसासाठी चांगले वातावरण आहे. यंदा चांगला पाऊस झाला असल्याने पीक जोमात बहरले आहे. कापसाच्या पिकाला इतर पिकांपेक्षा कमी मशागत करावी लागते. आवश्यकते नुसार तीन चार वेळा फवारणी केली जाते. तरकारी पिकांना शेतकऱ्यांना खूप मेहनत करावी लागते. तरकारी पिकाला भाव कधी कमी तर कधी जास्त मिळतो. भाव कमी मिळाला की शेतकऱ्याला नुकसानीला सामोर जावे लागते. परंतु कापसाचे पीक शेतकऱ्यांचे शक्यतो नुकसान करणार पीक नाही. तसेच कापूस विकण्यासाठी साकोरीत येथे बाजारपेठ आहेत. या परिसरातील काही शेतकऱ्यांनी गेल्या ४ ते ५ वर्षांपासून कापसाचे पीक आपल्या शेतात घेत आहेत. कापूस काढल्यानंतर शेतात दुसरे पीक ही घेता येते. गेल्या वर्षी ७० ते ७५ रुपये बाजारभाव मिळाला बाजारभाव होता.
जुन्नर तालुक्यातील पूर्व पट्ट्यात ४ वर्षांपासून कापसाचे क्षेत्र वाढले आहे. खात्रीचे व्यापारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन माल नेतात. सुरक्षित आणि कमी महिन्यात जास्त उत्पादन आणि नफा मिळवून देणार पीक म्हणून शेतकरी कापसाकडे आकर्षित झाला आहे. खरिपात पेरणी केली की चार महिन्यात पूर्ण पीक काढणीला येते.
-राजश्री नरवडे, कृषी अधिकारी (ता. जुन्नर)
उसाला पर्याय म्हणून कापसाकडे कल
जुन्नरमध्ये कापससास पोषक हवामान आहे. कोणत्याही रोगचा किंवा किडीचा प्रादुर्भाव जास्त होत नाही. त्यामुळे कीटकनाशकावर होणारा खर्च कमी होतो. तसेच उसाला पर्याय म्हणून कमी महिन्यात जास्त नफा हे पीक देत आहे. कापूस शेती फायद्याची ठरत असल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा ‘पांढऱ्या सोन्या’कडे कल वाढला आहे.
