उंचखडकमध्ये वासरू जखमी
आळेफाटा, ता. २६ : उंचखडक (ता. जुन्नर) येथील अमोल बाळू कणसे यांच्या वासरावर बिबट्याने शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास हल्ला करून गंभीर जखमी केले.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, उंचखडक येथील अमोल कणसे यांनी घराच्या पाठीमागे असलेल्या गायांच्या गोठ्यात वासरू बांधले होते. शुक्रवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे गाईंना चारा टाकण्यासाठी गोठ्यात आले असता त्यांना दोन वर्षीय वासरू जखमी अवस्थेत त्या ठिकाणी दिसले. त्यानंतर त्यांनी लगेच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बोलून जखमी झालेल्या वासरावर उपचार केले आहे. दरम्यान, चारच दिवसांपूर्वी याच शेतकऱ्याच्या शेळीवर बिबट्याने हल्ला करून ठार केले होतो. ही घटना ताजी असताना शुक्रवारी पहाटे पुन्हा त्याच ठिकाणी बिबट्याने वासरावर हल्ला करून गंभीर जखमी केले. त्यामुळे वनविभागाने या ठिकाणी असलेल्या बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजरा लावावा, अशी मागणी या परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे .
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.