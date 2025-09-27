नाशिक महामार्ग की कचरा कुंडी?
आळेफाटा, ता. २७ : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या बायपासजवळ रस्त्याच्याकडेला बेजबाबदार नागरिक मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्यांसह घनकचरा टाकत असल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून महामार्गावर सर्वत्र दुर्गंधी, घाणीचे साम्राज्य आणि अनारोग्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कचऱ्याच्या दुर्गंधीतून बहुतांश वाहनचालकांना नाकाला हात लावूनच या ठिकाणाहून जावे लागत आहे.
अहिल्यानगर-कल्याण व पुणे-नाशिक या राष्ट्रीय महामार्गावरील मध्यवर्ती आळेफाटा (ता. जुन्नर) शहर असले तरी स्वतंत्र ग्रामपंचायत नसून आळेफाट्याचा अर्धाभाग आळे तर अर्धा वडगाव आनंद ग्रामपंचायत हद्दीत येतो. आळेफाटा मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने बाजार पेठेची वाढ झाल्याने हॉटेल व्यावसायिक वाढले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी नेहमीच कचऱ्याचा प्रश्न भेडसावतो. त्याचप्रमाणे रहदारीचे प्रमाण ही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. रात्रीच्या वेळी अज्ञातांकडून महामार्गाच्या कडेला प्लास्टिकच्या पिशव्या, पोत्यांमध्ये बांधून कचरा टाकला जात आहे. त्यामुळे तो त्यातच कुजतो, सडतो आणि तेथेच साचून राहतो. त्याचे प्रमाण इतके जास्त आहे की, दिवसभरातच ढीग साचतात. तर बाजूला असलेल्या खड्ड्यांमध्ये मटण-चिकन व्यावसायिक रोजची घाण टाकत आहे. तीही साचून राहिल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरते. अतिशय कुबट, सडलेल्या पदार्थाचा वास त्या भागातून जाणाऱ्या प्रवाशांनाही त्रासदायक ठरतो. वाढत्या कचऱ्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढल्याने संबंधित ग्रामपंचायतीकडून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नियोजन करावे लागणार आहे. यामुळे महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या वाहनचालक व रहिवाशांकडून रस्त्याच्या कडेला सर्रासपणे कचरा टाकणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरीत आहे.
दारोदारी घंटागाडी येते तरी...
आळे ग्रामपंचायतीच्या वतीने घनकचरा प्रकल्प सुरू करण्यात आला असून गावच्या हद्दीत कचरा गोळा करण्यासाठी पंचायतीच्या वतीने दररोज दारोदारी घंटागाडी येत असताना देखील या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला नागरिक कचरा टाकत आहे व यांचा त्रास स्थानिक नागरिकांना होत आहे.
