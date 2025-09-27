आळेफाटा येथे डाळिंब प्रतिकिलो २५० रुपये
आळेफाटा : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा येथील उपबाजारात शनिवारी (ता.२७) डाळिंबाची एक हजार क्रेटची आवक झाली. बाजारात प्रतिकिलोस २५० रुपये बाजारभाव मिळाल्याची माहिती समितीच्या प्रशासनातर्फे देण्यात आली.
उपबाजार समितीत प्रतिक्रेटला पाच हजार, दोन नंबर डाळिंबास २००, वीस किलोस चार हजार, तसेच तीन नंबरला तीन हजार, तर चार नंबर डाळिंबास एक हजार ८०० रुपये इतका बाजारभाव मिळाला.
दरम्यान येथील बाजार समितीत डाळिंबास चांगला बाजारभाव मिळत असून या ठिकाणी पारनेर, संगमनेर, श्रीगोंदा, शिरूर अहिल्यानगर या ठिकाणाहून डाळिंब विक्रीसाठी येत असतात अशी माहिती डाळिंब आडतदार विशाल कुटे, प्रवीण लेंडे,पप्पू सरोदे, गणेश गडगे, अमोल सरोदे, संदीप लोढा, मियाबाई तांबोळी,नाना गडगे, मयुरेश भुजबळ, चारूदत्त साबळे, सुभाष वाघोले, निशिकांत ढोमसे यांनी दिली.
