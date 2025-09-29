आळेखिंड परिसरात १२ तास वाहतूक कोंडी
आळेफाटा, ता. २९ ः पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि सुरू असलेले सिमेंट काँक्रिटीकरण, तसेच अहिल्यानगर- मनमाड महामार्गावरील अवजड वाहतूक आळेफाटामार्गे (ता. जुन्नर) वळवल्याने शनिवारी (ता. २७) मध्यरात्रीपासून आळेखिंड परिसरात तब्बल १२ तास प्रचंड वाहतूक कोंडी झाल्याने वाहनांच्या तीन ते चार किलोमीटर रांगा लागल्या होत्या.
दरम्यान, आळेखिंड परिसरात नाशिककडील बाजूचे सिमेंट काँक्रिटीकरण सुरू असल्याने वाहतूक एका बाजूनेच सुरू आहे. दुसरीकडे अहिल्यानगर- मनमाड महामार्गावर चालू असलेल्या कारणांमुळे वाहने पुणे- नाशिक महामार्गावरून आळेफाटा मार्गे वळविली आहेत. त्यामुळे वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती. तसेच पुणे- नाशिक महामार्गावर जुन्नर तालुक्यातील आळेखिंड ते चाळकवाडी या ठिकाणी असलेल्या टोल नाक्यापर्यंत गेल्या १५ ते २० दिवसांपासून वाहतुकीची कोंडी दररोज होत आहे. त्यामुळे प्रवासी व वाहनचालक त्रस्त झाले असून, प्रशासनाने पर्यायी मार्ग काढावा अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
