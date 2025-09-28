आळेफाटा परिसरात पंचनाम्याची मागणी
आळेफाटा, ता. २८ ः आळेफाटा (ता. जुन्नर) परिसरात गेल्या तीन दिवसापासून संततधार पाऊस झाल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. भाजीपाला पिकात पाणी साचल्याने हातातोंडाशी आलेली पिके पूर्णपणे वाया गेलेली असून, पंचनामे करण्याची शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये खर्च करून पिकांचे संगोपन केले आहे. मात्र, सततच्या संततधार पावसाने नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचा भांडवली खर्चही वसूल होणार नाही. कृषी विभागाने तातडीने पंचनामे करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
खरीप हंगामातील सोयाबीनची पेरणी नुकतीच पूर्ण झाली असून, त्यानंतर पडणाऱ्या संततधार पावसाने अनेक शेतात पाणी साचले आहे. कोवळे सोयाबीन खराब होत आहे. त्यामुळे भांडवली खर्च कसा वसूल होणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील गावांमध्ये गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचे भाजीपाला पिकाबरोबरच चारा पिकांचे, कांदा पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. महसूल विभागाने नुकसानग्रस्त पिकांची तातडीने पाहणी करून पंचनामे करावेत, अशी मागणी वल्लभ शेळके यांनी केली आहे.
