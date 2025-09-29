आळेफाटा- आळे रस्त्यावर वृक्षारोपण करण्याचा इशारा
आळेफाटा, ता. २९ ः आळेफाटा ते आळे बस स्थानकापर्यंत महामार्गावर पडलेले खड्डे बुजविण्यात यावे, अन्यथा या खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करण्याचा इशारा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती प्रीतम काळे व आळे गावचे सरपंच मुकुंद भंडलकर यांनी दिला आहे.
जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागात अहिल्यानगर महामार्गावरील आळेफाटा ते आळे येथील बसच्या दोन किलोमीटर परिसरात अनेक धोकादायक खड्डे पडले आहेत. सध्या पावसाळा चालू असून, या खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचले आहे. त्यामुळे हा खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने वाहने या खड्ड्यात जाऊन आदळतात. येथे सतत अपघात होत आहेत. दरम्यान, आळे येथे कॉलेज व शाळा असल्याने रोज आठ ते नऊ हजार विद्यार्थी या रस्त्याने ये- जा करतात. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वारांचे मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहेत. लवकर खड्डे बुजवावेत अन्यथा आळे ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
ग्रामस्थांकडून आंदोलनाचा इशारा
अहिल्यानगर- कल्याण महामार्गावर अनेक ठिकाणी मोठे खड्डे पडलेले असून, यामध्ये विशेष करून आळे येथील बसस्थानकाजवळ मोठे खड्डे पडले आहेत. याबाबतची सूचना संबंधित टोल वसूल करत असलेल्या ठेकेदाराला दिल्या असून, त्यांनी या ठिकाणी असलेले खड्डे न बुजविल्यास रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल.
