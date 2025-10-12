घराचे कुलूप तोडून ७५ हजारांची चोरी
आळेफाटा, ता.१२ : भटकळवाडी (ता.जुन्नर) येथे दोन बंद घरांच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून ७५ हजार २०० रुपयांची रोख रक्कम व एक सोन्याची नथ चोरांनी चोरी केली. ही घटना शनिवारी (११) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली.
भटकळवाडीतील सदगुरुनगर मळ्यात राहत असलेले स्वप्नील सोपान वाघोले यांनी सांगितले की, आमचा हॉटेलचा व्यवसाय असल्याने घरातील सर्वजण नेहमीप्रमाणे शनिवारी गावातील हॉटेलवर गेलो होतो. दुपारी घरी आल्यावर घराचे कुलूप तोडल्याचे दिले. घरातील सामान अस्ताव्यस्त पडलेले होते. तसेच कपाटातील ७५ हजार २०० रुपयांची रोख रक्कम व एक सोन्याची नथ चोरीला गेल्याचे निदर्शनास आले.
दुसऱ्या एका घटनेत राजुरी येथील सुयोगनगरमध्ये राहत असलेले वैष्णव रमेश औटी यांच्या बंद घराचे कुलूप तोंडून कपाटात असलेले १० हजार रुपयांची रोख रक्कम चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे.
सध्या आळेफाटा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गावांमध्ये चोऱ्यांचेप्रमाण वाढले असून, पोलिस बळ लक्षात घेता प्रत्येक गावातील तरुणांनी एकत्र येऊन ग्रामसुरक्षा दल स्थापन करावे. गावागावात मळयांमध्ये रात्रीचा पहारा देण्यासाठी गस्ती घालाव्यात. शक्यतो सर्वांनी सी.सी.कॅमेरे बसवावेत तर दिवसा संशयित व्यक्ती गावातून फिरत असल्याचे दिसल्यास पोलिसांशी संपर्क करावा.
07177
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.