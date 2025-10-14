व्यसनमुक्तीसाठी आळेफाटा येथे जनजागृती
आळेफाटा, ता. १४ : आळेफाटा (ता. जुन्नर) येथील सुमन व्यसनमुक्ती व मानसिक आजार उपचार केंद्राच्या वतीने जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त मानसिक आरोग्य व व्यसनमुक्तीवर जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात आला. यावेळी फेरी, पथनाट्य, मूकनाट्य सादरीकरण करत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात आली.
या उपक्रमात अनंतराव कणसे वैद्यकीय महाविद्यालय व जयहिंद कॉलेज ऑफ नर्सिंगचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. विद्यार्थ्यांनी येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून या फेरी काढत हातात मानसिक आरोग्य व व्यसनमुक्ती संदेशाचे फलक होते. ‘व्यसन सोडा आयुष्य घडवा, भविष्य घडवा, तणाव एक मानसिक जो करतो बेजार’ अशा घोषणा विद्यार्थ्यांनी दिल्या. तसेच बस स्थानकात व्यसनमुक्ती केंद्राच्या वतीने ‘बात सुनो बात करो’ यावर पथनाट्य सादर केले. तसेच, जयहिंद कॉलेज ऑफ नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांनी मूकनाट्याचे सादरीकरण केले.
यावेळी कुलस्वामी मेडिकल फाउंडेशनचे संस्थापक डॉ. चंद्रकांत कणसे, अध्यक्ष डॉ. निखिल कणसे, सचिव डॉ. सरस्वती कणसे, डॉ. योगेश्री कणसे, प्राचार्य डॉ. कमलेश घोलप यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाचे आयोजन सुमन व्यसन मुक्ती केंद्राचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मंदार डुंबरे, ऋषी साबळे, संदीप निकम, श्रीकांत चौगले, दीपक भोर, पवन सिंगारे, सुवर्णा भालेराव, पूनम खंडागळे, संदेश थोरात, स्वप्नील ठोसर, प्राची गावडे, तृप्ती अंत्रे, समीर पाडेकर यांनी केले.
