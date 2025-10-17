आळेफाटा परिसरात दिवसा बिबट्याचा मुक्तसंचार
आळेफाटा, ता. १७ : जुन्नर तालुक्यातील आळेफाटा परिसरातील नागरिकांना दिवसा बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आळेफाटा (ता.जुन्नर) परिसरातील राजुरी, आळे, कोळवाडी, संतवाडी, वडगाव आनंद, वडगाव कांदळी, बोरी बुद्रूक, उंचखडक, जाधववाडी, माळवाडी, बोरी खुर्द ही गावे बिबट प्रवण क्षेत्रात मोडतात. हा परिसरात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. सध्या ऊस तोडणी सुरू असून या बिबट्यांना लपण न राहिल्याने ते मानवी वस्तीमध्ये येऊ लागले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून या गावांमधील मळ्यात बिबट्याचा दिवसा मुक्तसंचार करताना नागरिकांना दिसत आहे. भर दुपारी सहजपणे बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीच वातावरण पसरले आहे. या भागात वन विभागाने पिंजरा लावलेला असूनही पिंजऱ्याकडे न फिरकणारा बिबट्या; मात्र मोकळ्या रानात फिरताना दिसतोय.
जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागामधील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांचा वावर वाढल्याने शेतात काम करणे अवघड झाले आहे. दिवसाही बिबटे दिसत असल्याने शेताला पाणी देणे व इतर शेतीची कामे करताना भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वनविभागाने ताबडतोब पिंजरे लावून बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा. तसेच या परिसरात काही भागातील शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी थ्रिपेज वीज असल्यामुळे अतिशय भीतीच्या वातावरणात शेतावर पाणी भरायला जावे लागत असल्यामुळे महावितरणचे दररोज दिवसा थ्री फेज वीज द्यावी.
- स्नेहल शेळके, माजी सदस्या, जिल्हा परिषद, पुणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.