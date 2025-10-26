आळेफाटा चौकात वाहतूक कोंडी नित्याचीच
आळेफाटा, ता. २६ : जुन्नर तालुक्यातील आळेफाटा चौकात वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असल्याने प्रवासी वैतागले आहेत.
आळेफाटा येथे अहिल्यानगर-कल्याण व पुणे-नाशिक या दोन राष्ट्रीय महामार्गावरील मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने या ठिकाणी चारही बाजूने वाहने येत असल्याने नेहमीच वाहतूक कोंडी होत असते. सध्या दीपावली सणाची सुट्ट्या संपल्या असून सोमवार (ता. २७) पासून नोकरदारांसह विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन कार्य नियमितप्रमाणे सुरू होणार आहे, त्यामुळे प्रवासी घराकडे निघाले आहेत. त्यामुळे शनिवार, रविवार आळेफाटा परिसरात वाहनांच्या रांगा अधिकच लागल्या होत्या. त्यातच दुचाकी, चारचाकी वाहने वाहतूक नियमांकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष करून मिळेल त्या दिशेने वाट शोधताना वाहतूक कोंडीमध्ये अडकत अडकत होते. तर आळेफाटा पोलिस वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम करीत होते.नाशिक-पुणे महामार्गाचा बायपासचे काम झालेले असूनही मार्ग वाहतुकीसाठी मोकळा केला असताना देखील मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीची कोंडी निर्माण झाली होती. जर येथील चौकात सिग्नल बसविल्यास नाशिक -पुणे रस्त्यावर व अहिल्यानगर- कल्याण रस्त्यावर वाहनांची होणारी गर्दी काही प्रमाणात नियंत्रणात येण्यास मदत होऊ शकेल, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
