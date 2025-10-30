लहरी हवामानाचा कांदा पिकास फटका
आळेफाटा, ता.३० : जुन्नर तालुक्यात आठ दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात ढगाळ वातावरण तयार होत आहेत. त्यातच परतीच्या पावसाचा मोठा फटका कांदा पिकाला बसत आहे. निसर्गाच्या या लहरी हवामानामुळे कांदा पिकावर अळी, मावा व किडींचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना या हवामानामुळे फवारणीच्या खर्चात वाढ होताना दिसून येत आहे.
जुन्नर तालुक्यात सप्टेंबर ऑक्टोंबर, महिन्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड केली गेलेली आहे. यावर्षी कांदा बियाण्यांचा तुटवडा असल्याने कांदा लागवडीचा भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणात झाला होता. त्यातच पाऊसही मोठ्या प्रमाणात पडल्याने त्याचाही कांदा पिकाला फटका बसला होता. मध्यंतरी काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस झाल्यानेही कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. एकंदरीत यंदा कांद्याच्या भांडवली खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यातच शेतकऱ्यांना या पिकातून चार पैसे मिळतील, अशी अपेक्षा असताना कांद्याचे बाजारभाव दिवसेंदिवस कमीच होत असल्याचे दिसून येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत अजून वाढ झाली आहे.
ढगाळ हवामानामुळे कांद्यावर मावा, तुडतुडे व किडींचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. औषध फवारणी मुळे भांडवली खर्चात वाढ झाली आहे. इंधनाचे दर वाढल्याने मशागतीचा खर्च वाढला आहे त्यातच कांद्याचे बाजार भाव दिवसेंदिवस कमीच होत चालल्याने कांद्याची शेती करणे अवघड झालेली आहे.
- आशिष हाडवळे, कांदा उत्पादक
गेल्या आठ दिवसांपासून जुन्नर तालुक्यात ढगाळ हवामान तयार होत असून, याचा कांदा पिकास मोठा फटका बसला आहे. कांद्यावर मावा, तुडतुडे, लाल कोळीचा प्रादुर्भाव जास्त वाढल्याने शेतकऱ्यांनी ताबडतोब औषध फवारणी करणे गरजेचे आहे. बुरशीनाशक व कीटकनाशकाची फवारणी केल्यास होणारे कांदा पिकाचे संभाव्य नुकसान टाळता येईल.
- राजश्री नरवडे, जुन्नर कृषी अधिकारी.
