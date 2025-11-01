आळेफाटा येथील बाजारात कांद्याची विक्रमी आवक
आळेफाटा, ता. १ : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा येथील उपबाजारात शुक्रवारी (ता.३१) २७ हजार ९९५ कांदा पिशव्यांची विक्रमी आवक झाली. कांद्यास दहा किलोस २२१ रुपये बाजारभाव मिळाला.
मोढ्यांत एक नंबर सुपर गोळा कांद्यास दहा किलोस १८० ते २२१, एक नंबरला १६० ते १८०, दोन नंबरला १४० ते १६०, तीन नंबरला १२० ते १४० तर बदला, चिंगळी कांद्यास ५० ते ९० रुपये बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती सभापती संजय काळे उपसभापती प्रीतम काळे, सचिव रूपेश कवडे, व्यवस्थापक दीपक म्हस्करे यांनी दिली.
दरम्यान, दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेला कांदा सडत असल्याने येथील बाजार समितीत शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची आवक झालेली असताना देखील बाजारभावात किलोमागे एक ते दोन रुपयांनी वाढ झालेली दिसून येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.