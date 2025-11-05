विजेचा धक्का लागून राजुरीत आठ मेंढ्यांचा मृत्यू
आळेफाटा, ता. ५ ः राजुरी (ता. जुन्नर) येथे रस्त्याच्या कडेला मेंढ्या चारत असताना विजेचा धक्का लागून आठ मेंढ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. ४) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास घडली.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, येथील सुहासनगर मळ्यातील रस्त्याने वाघू धोंडिबा भरकडे (रा. पळशी वनकुटे, ता. पारनेर) हे आपल्या मेंढ्या घेऊन जात असताना होते. रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या विद्युत रोहित्रातून विद्युत प्रवाह पास झाल्याने जवळपास वीज उतरल्याने कळपातील आठ मेंढ्यांचा चिटकून मृत्यू झाला. घटनास्थळी महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून पंचनामा केला आहे. मृत मेंढ्यांच्या मालकांना तत्काळ आर्थिक भरपाई द्यावी आणि या घटनेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी परिसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे.
बोरी खुर्द या ठिकाणी गेल्या आठवड्यात विद्युत धक्क्याने एकाच मृत्यू झाला आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. महावितरणने रोहित्रांच्या दुरुस्तीचे लवकरात लवकर काम करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
दरम्यान, राजुरी येथे १५ दिवसांपूर्वीही ऊस काढताना शॉर्टसर्किट झाल्यामुळे तारा तुटल्या होत्या. त्यामुळे रोहित्र नादुरुस्त झाले आणि अनेक घरगुती ग्राहकांचे टीव्ही, फ्रीजसह उपकरणे जळून सुमारे दीड लाख रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्याचा पंचनामा अद्याप झालेला नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.