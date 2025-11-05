जुन्नरमधील ६१२ विद्यार्थ्यांना स्कूल किटचे वाटप
आळेफाटा, ता. ५ ः बोरी खुर्द (ता. जुन्नर) येथील जिल्हा प्राथमिक शाळेत सेवा सहयोग फाउंडेशन मुंबई या सेवाभावी संस्थेच्या वतीने जुन्नर तालुक्यातील १७ शाळांमधील सर्व ६१२ विद्यार्थ्यांना स्कूल किटचे वाटप करण्यात आले.
यावेळी गटशिक्षणधिकारी अशोक लांडे म्हणाले की, ‘‘शिक्षणपप्रेमी ग्रामस्थ, दानशूर व्यक्ती, काही स्वयंसेवी संस्था हे नेहमीच शिक्षण क्षेत्रात प्रगती व्हावी यासाठी प्रयत्नशील असतात. विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या मदतीचा चांगला वापर करून आपली गुणवत्ता वाढवावी, शिक्षकांनी त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. शिक्षण विभाग चांगल्या कामासाठी नेहमीच शिक्षकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील.’’
याप्रसंगी खेड पंचायत समिती शिक्षण विस्तार अधिकारी अनिता शिंदे, सेवा सहयोग अहिल्यानगर समन्वयक भाऊसाहेब कासार, बोरी खुर्दच्या सरपंच कल्पना काळे, उपसरपंच महेश काळे, संभाजी काळे, पुष्पा बांगर, गोरक्ष शेटे, अक्षय काळे सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी सेवा सहयोगचे भाऊसाहेब कासार यांनी संस्था शिक्षण क्षेत्रात करत असलेल्या स्कूल किट वाटप, शाळांसाठी भौतिक सुविधा व इतर कामांबद्दल माहिती दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जुन्नर तालुका समन्वयक संपत बांगर यांनी केले. दौलत बांगर यांनी सूत्रसंचालन, तर मुख्याध्यापक भाऊसाहेब गवळी यांनी आभार मानले.
