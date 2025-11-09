वडगाव आनंदमध्ये उत्सवानिमित्त आखाडा
आळेफाटा, ता. ९ : कळमजाईमाता यात्रोत्सवाच्या निमित्ताने बुधवार (ता. १२) पासून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
वडगाव आनंद (ता. जुन्नर) मोरदरा, पादीरवाडी येथील कळमजाईमाता यात्रोत्सवाच्या निमित्ताने शुक्रवार (ता. १४) पासून कीर्तन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये कार्तिक महाराज काकडे, प्रशांत कोटकर, कांचन जगताप, कविराज झावरे सेवा बजावणार आहेत.
बुधवार (ता. १२) ते रविवार (ता. १६) पर्यंत राज्यस्तरीय बैलगाडा स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेसाठी प्रथम क्रमांकासाठी १ लाख १ हजार १११ रुपयांचे बक्षीस, द्वितीय क्रमांकासाठी ७५ हजार ७७७ रूपये, तृतीय क्रमांकासाठी ५५ हजार ५५५ रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. फळीफोडसाठी प्रथम क्रमांकास ११ हजार १११ रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ७ हजार ७७७ रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी ५ हजार ५५५ रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. २० फुटांवर कांडे फोडणाऱ्या बैलगाड्यास ५ हजार रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. घाटाच्या राजासाठी ११ फुटी ट्रॉफी बक्षीस देण्यात येणार आहे. फायनलसाठी दुचाकी आणि इतर आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आली असल्याची माहिती कळमजाईमाता देवस्थान, समस्त ग्रामस्थ वडगाव आनंद, मोरदरा, पादीरवाडी, आळेफाटा येथील ग्रामस्थांच्या वतीने जालिंदर गागरे आणि सुरेश चौगुले यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.