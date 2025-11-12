राजुरीतील अविट गोडीच्या केळीची इराकला निर्यात
आळेफाटा, ता.१२ : राजुरी (ता. जुन्नर) येथील विक्रांत महेंद्र हाडवळे या तरुणाने जैविक खतांचा वापर करून केवळ दहा गुठ्यांत केळीची बाग फुलविली आहे. योग्य खतांची मात्रा, ठिबक सिंचन तसेच हवामानाचा अभ्यास करून केळी पिकाचे व्यवस्थापन केल्याने ४० टनांचे उत्पादन मिळाले.
बागेतील केळीच्या एका घडाचे वजन सुमारे ३० ते ३५ किलो भरले आहे. गोडीला अत्यंत मधूर असल्याने व्यापाऱ्यांनी बांधावरच खरेदी केली व प्रतिकिलो २१ रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव दिला. ही केळी इराक देशात निर्यात केली आहे. खर्च वजा जाता पाच ते सहा लाख रुपयांचा नफा मिळाल्याने हाडवळे कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
बीएससी ॲग्रीपर्यंत शिक्षण झालेल्या विक्रांतने नोकरीच्या मागे न लागता केळीचे उत्पादन घेण्याचे ठरवले. त्यासाठी शेतात दोन ट्रॉली शेणखत पांगवले व शेत नांगरले. ते एक महिनाभर तापवून ठेवले. त्यानंतर पाच बाय आठ फुटांच्या अंतरावर सरी काढली व याच फुटाच्या अंतरावर जळगाव या ठिकाणाहून आणलेली जैनची सुमारे एक हजार ३०० रोपे आणली. ती अर्धा फूट खोल खड्डा घेऊन रोपांची लागवड केली. केळीच्या बागेला ठिबक सिंचनचा वापर केला. वादळाने तसेच फळांच्या वजनाने झाड पडू नये यासाठी बांबूचा आधार दिला. आणि वेळोवेळी जैविक खतांचा वापर केला. दरम्यान, शेती कामात आईवडिलांचे मोलाचे सहकार्य मिळत असल्याचे विक्रांतने आवर्जून सांगितले.
केळीच्या उत्पादनासाठी एक लाख ५० हजार रुपयांचा खर्च आला. सध्या स्थानिक बाजारपेठेत प्रतिकिलोला फक्त आठ ते १० रुपये बाजारभाव मिळत आहे. मात्र, केळी परदेशात पाठवण्याचे ठरवले. ऑनलाइन व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी शेतावर येऊन केळीची पाहणी केली. उत्पादन उच्चप्रतीचे असल्याने २१ रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे बाजारभाव दिला.
- विक्रांत हाडवळे
