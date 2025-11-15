नाट्यछटा लिहिणे कौशल्यात्मक
आळेफाटा, ता. १५ : ‘‘कमी शब्दांत जास्त आशय व्यक्त करणारा साहित्य प्रकार म्हणजे नाट्यछटा आहे. ती लिहिणे व सादर करणे, यासाठी कौशल्याची गरज आहे,’’ असे प्रतिपादन ज्येष्ठ लेखक व गीतकार प्रा. प्रवीण दवणे यांनी केले.
डॉ. लता पाडेकर लिखित व विश्वकर्मा प्रकाशन पुणे प्रकाशित ‘प्रकाश पेरण्यासाठी- खजिना नाट्यछटांचा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन राजुरी (ता. जुन्नर) येथील विद्या विकास मंदिर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात झाले. त्याप्रसंगी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना प्रा. दवणे बोलत होते. याप्रसंगी पंचायत समितीचे माजी सभापती दीपक औटी, गावच्या सरपंच प्रिया हाडवळे, उपसरपंच माउली शेळके, शरदचंद्र पतसंस्थेचे अध्यक्ष एम. डी. घंगाळे, संदीप तापकीर, स्तंभलेखक संजय नलावडे, डॉ. लता मुळे, पुणे महापालिकेच्या माजी परीक्षिका राधिका बडगुजर, ज्ञानेश्वर गटकळ, बबन हाडवळे, गंगाराम डोंगरे, डॉ. भरत पाडेकर, दत्ता पाडेकर आदी उपस्थित होते.
या वेळी प्रा. दवणे यांनी लेखक म्हणून कसे लिहावे, काय वाचावे याचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना केले. तसेच, शाळेच्या स्नेहसंमेलनातूंन एकांकिकेस स्थान द्यावे, असे आवाहन केले.
प्रा. मा. रा. लामखडे यांनी साहित्यिक घडविण्यात वाचनाचा वाटा मोठा असल्याचे सांगून विद्यार्थ्यांनी वाचनाचा छंद जोपासावा, असे आवाहन केले. विद्यालयाचे प्राचार्य जी. के. औटी यांनी प्रास्ताविक; तर कवी व्याख्याते संदीप वाघोले यांनी सूत्रसंचालन केले. संगिता सरोदे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.