पादीरवाडीत येथील उच्चशिक्षित महिला करतेय गुलाबाची मिळतोय चांगला नफा
मार्गशीर्ष, लग्न समारंभामुळे उत्पन्न वाढीचा दरवळ
पादीरवाडी येथील सविता गागरे यांनी फुलविली ३३ गुंठ्यांत गुलाब फुलांचे बाग
आळेफाटा, ता. ८ : पादीरवाडी (ता.जुन्नर) येथील सविता सत्यवान गागरे यांनी योग्य व्यवस्थापनाच्या ३३ गुंठ्यांत गुलाबाची बाग फुलविली आहे. ठिबक सिंचन, वेळोवेळी औषधे व मर्यादित पाणी दिल्याने उत्पादनाचा आलेख उंचावला. गागरे यांना दिवसाआड दोन ते अडीच हजार किलो फुलांचे उत्पादन मिळते. शिर्डी गुलाब वाणास प्रतिकिलोस २०० ते २५० रुपये बाजारभाव मिळत आहे. मार्गशीर्ष, लग्न समारंभामुळे उत्पन्न वाढीचा दरवळ वाढला आहे.
संगणक अभियंता असलेल्या सविता गागरे यांना शेतीची आवड असल्याने त्या नोकरीच्या मागे लागल्या नाहीत. त्यांनी उत्पन्न देणारी आधुनिक गुलाब करण्यास प्राधान्य दिले. त्यामुळे त्या सुमारे ७ ते ९ वर्षांपासून फूल शेतीच करतात. दरम्यान, गागरे यांनी फूल शेतीचा अभ्यास केला व गुलाब फुलांची लागवड केली.
सध्या प्लॅस्टिकच्या फुलांना मागणी असली तरी कुठल्याही सांस्कृतिक कार्यक्रमात किंवा पूजेसाठी गुलाब फुलांचा वापर केला जातो. गुलाबाच्या शेतीतून मोठे आर्थिक गणित शेतकऱ्यांना मांडता येते पण त्यासाठी योग्य नियोजनाची गरज लागते.
- सविता गागरे, गुलाब उत्पादक
अशी फुलविली गुलाब शेती
- शेतात पाच ट्रॉली शेणखत पांगविले
- एक महिन्यानंतर सहा फुटाचे अंतर ठेवून बेड पाडले
- यामध्ये अडीच फुटांचे अंतर ठेवले
- शिर्डी वाणाच्या फुलांची सुमारे २५०० रोपांची लागवड केली.
- संपूर्ण बागेला ठिबक सिंचन ची व्यवस्था
मागील पाच वर्षांतील कमाल बाजारभाव (रुपयांत)
२०२१...........१५०
२०२२...........१८०
२०२३...........१९०
२०२४...........२००
२०२५........... २५०
