आळे येथे शैक्षणिक साहित्य वाटप
आळेफाटा, ता. १९ : आळे (ता. जुन्नर) येथील ज्ञानेश्वर ग्रामोन्नती मंडळ संचलित बाळासाहेब जाधव कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात नर्सिंग (जनरल ड्यूटी असिस्टंट) अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थिनींना गुरुवारी (ता. १८) शैक्षणिक साहित्य वाटप केले. तसेच गुणवत्ता सिद्धता कक्ष आणि प्रधानमंत्री कुशल कौशल्य योजना (जीडीए नर्सिंग) यांच्या वतीने विद्यार्थिनींचा कर्तव्य शपथविधी झाला.
प्राचार्य डॉ. प्रवीण जाधव यांनी माहिती देताना सांगितले की, ‘‘या अभ्यासक्रमाअंतर्गत विद्यार्थिनींना सुसज्ज प्रॅक्टिकल लॅबमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर आळेफाटा येथील नामांकित रुग्णालयांमध्ये प्रॅक्टिकल करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. तसेच पुणे, मुंबई मध्ये प्लेसमेंट व नोकरीच्या उत्तम संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.’’ संस्थेचे अध्यक्ष अजय कुऱ्हाडे, सौरभ डोके, सचिव डॉ. अर्जुन पाडेकर, खजिनदार अरुण हुलवळे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर दीपा शिंदे, वैशाली कुऱ्हाडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
