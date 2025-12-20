जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी गहू ,हरभरा खुरपणी साठी करतायेत सायकल कोळप्याचा वापर
आळेफाटा, ता. २० : राजुरी (ता. जुन्नर) येथील शेतकरी हरभरा, गहू खुरपणीसाठी आधुनिक सायकल कोळप्याचा वापर करीत आहेत. सध्या पिकांच्या खुरपणीसाठी महिला मजूर मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी आधुनिक पद्धतीचे कोळपेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करता दिसून येत आहे.
आधुनिक पद्धतीचा फायदा मोठ्या प्रमाणात असून, हे कोळपे वापरण्यासाठी एकाच माणसाची गरज लागते. एक माणूस सायकल कोळप्याचा वापर करत असताना चार महिलांना एका दिवसात प्रत्येकी दोनशे रुपयांप्रमाणे आठशे रुपये जाऊन हेच काम सायकल कोळप्याद्वारे काम केल्यास एका तासात चार महिलांचे काम दिवसभराचे काम करत आहे. ते दोन तासांत काम करत आहे. या सायकल कोळप्याची नवीन किंमत सुमारे हजार ते अकराशे रुपये आहे.
राजुरी परिसरातील शेतकरी आधुनिक पध्दतीच्या बळिराजा कोळपणी यंत्राचा वापर करीत आहेत. कोळपणी यंत्र शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय फायदेशीर आहे. या यंत्रामुळे शेतकऱ्यांचा पैसा व वेळ दोन्हीही वाचणार आहे, असे तालुका कृषी अधिकारी गणेश भोसले यांनी सांगितले.
07482
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.