आळेफाटा उपबाजारात कांद्याची विक्रमी आवक
आळेफाटा : ता.२३ : आळेफाटा (ता.जुन्नर) येथील जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपबाजारात रविवारी (ता.२१) ३२ हजार १७० कांदा पिशव्यांची विक्रमी आवक झाली. प्रतवारी होऊन एक नंबर कांद्यास दहा किलोस २०१ रुपये बाजारभाव मिळाला.
बाजारात एक नंबर नवीन कांद्यास २०० ते २२५ रुपये बाजारभाव मिळाला तसेच एक नंबर सुपर कांद्यास १८० ते २००, दोन नंबर कांद्यास १६० ते १८०, तीन नंबर गोल्टी कांद्यास १४० ते १६०, बदला कांद्यास ३० ते १०० बाजारभाव मिळाला आहे, अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नर चे सभापती संजय काळे व माजी उपसभापती प्रीतम काळे यांनी दिली.
दरम्यान, आठ दिवसापूर्वी नवीन कांद्याला दहा किलोस ३२० रुपये बाजारभाव मिळाला होता. त्याच कांद्याचा बाजारभाव रविवारी किलोमागे चार ते पाच रुपयांनी कमी झालेला दिसून येत आहे.
