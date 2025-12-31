सह्याद्री व्हॅली महाविद्यालयात नवीन अभ्यासक्रमांना परवानगी
आळेफाटा, ता. ३१ : राजुरी, (ता. जुन्नर) येथील सह्याद्री व्हॅली शैक्षणिक संकुलामध्ये एस व्ही कॉलेज ऑफ फायर सेफ्टी अंतर्गत प्रगत पर्यावरण अभियांत्रिकी पदविका (ईझेड) पात्रता-बीएससी किंवा डिप्लोमा, प्रगत अग्निशमन सेवा अभियांत्रिकी पदविका (एफआर) त्यासाठी पात्रता - १२ किंवा आय. टी. आय. तसेच प्रगत औद्योगिक सुरक्षा पदविका बीएससी किंवा डिप्लोमा ही पात्रता असणार आहे.
हे नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन आणि शासनाची परवानगी दिल्याची माहिती संस्थेचे खजिनदार सचिन चव्हाण प्राचार्य डॉ. संजय झोपे आणि उपप्राचार्य बलराम यांनी दिली.
प्रगत पर्यावरण अभियांत्रिकी पदविका, प्रगत अग्निशमन सेवा अभियांत्रिकी पदविका (एफआर), व प्रगत औद्योगिक सुरक्षा पदविका) सदर अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता प्रत्येकी ४० असणार आहे. हे अभ्यासक्रम शासन आणि राज्य स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन मान्यता प्राप्त आहेत. या अभ्यासक्रमाची प्रवेश पात्रता आय.टी.आय, १२ वी, बीएससी किंवा डिप्लोमा अशी असणार असल्याचे प्राचार्य डॉ. संजय झोपे यांनी सांगितले.
हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर फायर सेफ्टी ऑफिसर, औद्योगिक सुरक्षा ऑफिसर आणि पर्यावरण इत्यादी अनेक क्षेत्रांमध्ये नोकरी व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध आहेत.
