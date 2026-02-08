बोरी बुद्रुकला महाशिवरात्रीनिमित्त कार्यक्रम
आळेफाटा, ता. ८ : बोरी बुद्रुक (ता. जुन्नर) येथे महाशिवरात्री निमित्ताने सोमवार (ता. ९) पासून अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. श्री सिद्धेश्वर व कमलामातादेवी मंदिर सार्वजनिक ट्रस्टच्याच अखंड हरिनाम सप्ताह महोत्सवानिमित्ताने सोमवार (ता. ९) पासून अखंड हरिनाम सप्ताह आणि विविध कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. यामध्ये दैनंदिन कार्यक्रमात काकडा भजन, विष्णू सहस्रनाम, ज्ञानेश्वरी पारायण तर दररोज सायंकाळी सात ते रात्री नऊ या वेळेत राज्यात नामवंत म्हणून असलेले यामध्ये सर्वश्री रमेश महाराज तांबडे, शांताराम जाधव, शिवनेरी भूषण राजाराम जाधव, नीलेश कोरडे, यशोधन साखरे, राजेंद्र सदगीर, पोपट पाटील, लक्ष्मण कोकाटे यांची कीर्तन सेवा होणार आहे.
महाशिवरात्री दिवशी भगवान सिद्धेश्वर, शैनेश्वर आणि कमलामातादेवी अभिषेक आणि दिंडी सोहळा निघणार आहे. तर दररोज कीर्तन झाल्यानंतर महाप्रसादाचा कार्यक्रम होणार आहे. तरी परीसरातील सर्व भाविक भक्तांनी याचा लाभ घ्यावा अशी विनंती श्री सिद्धेश्वर व कमलामातादेवी मंदिर ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आली आहे.