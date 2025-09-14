पोषण दिनानिमित्त ‘समर्थ’मध्ये कार्यक्रम
बेल्हे, ता. १४ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथील समर्थ शैक्षणिक संकुलातील समर्थ नर्सिंग कॉलेजमध्ये (जीएनएम) ‘निरोगी आयुष्यासाठी पोषण मूल्य असलेले पदार्थ खा’ या थीम अंतर्गत पोषण दिन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. सचिव विवेक शेळके व विश्वस्त वल्लभ शेळके यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.
यावेळी प्राचार्या ऐश्वर्या गटकळ यांनी जीवनामध्ये पोषक तत्वांचे महत्त्व समजावून सांगितले. दरम्यान, जीवनातील पोषक आहाराचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी तीन ग्रुपमध्ये स्टॉल लावलेले होते. पोषण समृद्ध पदार्थांच्या पाककला स्पर्धेमध्ये विद्यार्थ्यांनी पचन संस्था, हृदय, मूत्रपिंड, फुफ्फुस, डोळा यांची प्रतिकृती विविध कडधान्य, तृणधान्य यांच्या माध्यमातून तयार केली होती.
याप्रसंगी कॅम्पस डायरेक्टर राजीव सावंत, प्राचार्या ऐश्वर्या गटकळ, प्राचार्य वैभव सोनवणे, डॉ. शरद पारखे, समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसीचे प्राचार्य डॉ. कुलदीप रामटेके, समर्थ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरचे डॉ. रमेश पाडेकर, यशवंत फापाळे, अश्विनी पानमंद आदी उपस्थित होते.
