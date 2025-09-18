कबड्डी स्पर्धेत ‘समर्थ’ ची बाजी
बेल्हे, ता. १७ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे समर्थ शैक्षणिक संकुलातील समर्थ स्पोर्ट्स ॲकॅडमीमध्ये तालुकास्तरीय कबड्डी स्पर्धांचे आयोजन केले होते. समर्थ ज्युनिअर कॉलेज, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत पुणे जिल्हा क्रीडा कार्यालय व क्रीडा परिषद पुणे, तालुका क्रीडा शिक्षक संघटना यांच्या वतीने आयोजित स्पर्धेत विविध विद्यालयातील मुला- मुलींचे एकूण १५२ संघ सहभागी झाले होते.
या स्पर्धेत कॉलेजच्या १९ वर्ष वयोगटातील मुला-मुलींच्या संघाने प्रथम क्रमांक मिळवला. यावेळी स्पर्धेतील विजयी संघांना संस्थेचे सचिव विवेक शेळके, विश्वस्त वल्लभ शेळके, समर्थ ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्या वैशाली आहेर, कॅम्पस डायरेक्टर राजीव सावंत, समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसीचे प्राचार्य डॉ. कुलदीप रामटेके, समर्थ कॉलेज ऑफ फार्मसीचे प्राचार्य डॉ. संतोष घुले यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन गौरविले.
स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी समर्थ शैक्षणिक संकुलातील डॉ. नंदकुमार मुऱ्हेकर, प्रा. संतोष पोटे, प्रा. राजेंद्र नवले यांनी परिश्रम घेतले. स्पर्धेमध्ये पंच म्हणून पुणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे राजन वाबळे, क्रीडा संचालक एच. पी. नरसुडे, सुरेश काकडे, गणेश राऊत, संजय खराडे, विनायक वऱ्हाडी, राहुल अहिरे यांनी काम पाहिले.
स्पर्धेचा निकाल पुढीलप्रमाणे :
१४ वर्ष मुले - प्रथम : रेऊबाई बाळाजी देवकर विद्यालय, वडगाव आनंद
द्वितीय : शिवनेर विद्यालय, आर्वी
मुली - प्रथम : गुरुवर्य रा. प. सबनिस विद्यालय, नारायणगाव
द्वितीय : महालक्ष्मी विद्यालय, उंब्रज
१७ वर्ष मुले - प्रथम : गुरुवर्य रा. प. सबनीस विद्यालय, नारायणगाव
द्वितीय : ज्ञानदा माध्यमिक विद्यालय, मंगरूळ
मुली -प्रथम : माध्यमिक विद्यालय, गुंजाळवाडी
द्वितीय : संत गाडगे महाराज, पिंपळगाव जोगा
१९ वर्षे मुले - प्रथम : समर्थ ज्युनिअर कॉलेज, बेल्हे
द्वितीय : छत्रपती ज्युनिअर कॉलेज, जुन्नर
मुली - प्रथम : समर्थ ज्युनिअर कॉलेज,बेल्हे
द्वितीय : कुकडी व्हॅली ज्युनिअर कॉलेज, येडगाव
