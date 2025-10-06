जागतिक फार्मासिस्ट दिनानिमित्त चरक सुश्रुत व्याख्यानमाला
बेल्हे, ता. ६ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी आणि समर्थ कॉलेज ऑफ फार्मसी या महाविद्यालयांच्या वतीने, नुकतेच जागतिक फार्मासिस्ट दिना’च्या निमित्ताने चरक सुश्रुत व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते.
बेल्हे येथे समर्थ शैक्षणिक संकुलात जागतिक फार्मासिस्ट दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या चरक-सुश्रुत व्याख्यानमालेंतर्गत, पहिल्या दिवशी ‘प्रमुख कंपन्यांना आवश्यक कौशल्ये आणि इंटर्नशिप व प्लेसमेंट तयारीसाठी व्यावहारिक माहिती’ या विषयावर बॉश टेक्नॉलॉजीज तसेच डेटा सायंटिस्ट, इंफीहील हेल्थटेकचे प्रोजेक्ट मॅनेजर शुभम नवले यांनी मुख्य वक्ते म्हणून मार्गदर्शन केले. दुसऱ्या दिवशी ‘औषधनिर्मितीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) क्षमता’ या विषयावर डॉ. अन्वर शेख, प्रोफेसर, पुणे यांनी विद्यार्थ्यांसोबत भविष्यातील फार्मासिस्टनी नवनवीन तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे किती आवश्यक आहे हे अधोरेखित केले. तसेच ‘स्पर्धा परीक्षा तयारी : GPAT, NIPER व अन्य शासकीय परीक्षा’ या विषयावर फार्मास्टार ॲकॅडमीचे संचालक डॉ. विजयकुमार चाकोते यांनी मार्गदर्शन केले. तिसऱ्या दिवशी ‘डिकोडिंग फार्मा : द आर्ट अँड सायन्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग फ्लो’ या विषयावर ग्लेनमार्क रिसर्च सेंटर अँड फार्मास्युटिकल्सचे वरिष्ठ प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. संजय लाडे यांनी विचार मांडले.
यादरम्यान प्रश्नमंजूषा, रांगोळी स्पर्धा, फार्माड्रामा, भित्तिपत्रक सादरीकरण, रील बनवणे अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन केले होते. प्रा. प्राची पडवळ यांनी सूत्रसंचालन केले, प्रा. शुभम गडगे यांनी आभार मानले.
नारायणगाव येथे फार्मा रॅली-२०२५
नारायणगाव बस स्टँड या ठिकाणी समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी बेल्हे व आयपीए आळेफाटा शाखा आणि जुन्नर, आंबेगाव, खेड तालुका केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन यांच्या माध्यमातून ‘फार्मा रॅली-२०२५’ चे आयोजन केल्याची माहिती प्राचार्य डॉ. कुलदीप रामटेके व डॉ. संतोष घुले यांनी दिली.
