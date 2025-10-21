बेल्हे येथील समर्थ संकुलामध्ये संविधान जागृती
बेल्हे, ता. २१ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे समर्थ शैक्षणिक संकुलातील समर्थ कॉलेज ऑफ इंजीनिअरिंग या महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या वतीने भारतीय संविधान अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त संविधान जागृती महोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
समर्थ शैक्षणिक संकुलातील विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानाबद्दल जागरूकता निर्माण व्हावी या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून, राष्ट्रीय सेवा योजना गीताने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमानिमित्त भारतीय संविधानासंबंधी माहिती देण्यात आली व छायाचित्राचे प्रदर्शनही करण्यात आले. त्याचप्रमाणे संविधान मंदिराची निर्मितीही विद्यार्थ्यांनी केली होती. यावेळी प्रमुख व्याख्याते ॲड. अमेय देशपांडे यांचे संविधान जागृती विषयक मार्गदर्शनपर व्याख्यान झाले. प्रा. अजित झेंडे यांनीही विद्यार्थ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन केले. संस्थेचे अध्यक्ष वसंतराव शेळके, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर शेळके, सचिव विवेक शेळके, विश्वस्त वल्लभ शेळके सर, माजी जिल्हा परिषद सदस्या स्नेहल शेळके यांनी या कार्यक्रमाचे कौतुक केले. प्राचार्य डॉ. नवनाथ नरवडे यांनी प्रास्ताविक, तर प्रा. भूषण दिघे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. प्रदीप गाडेकर यांनी आभार केले.
