बेल्हे येथे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याची अतिरिक्त कार्यभारामुळे दमछाक
अर्जुन शिंदे : सकाळ वृत्तसेवा
बेल्हे, ता. १ : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना (श्रेणी १) या दवाखान्याचे पशुधन विकास अधिकारी हे पद रिक्त आहे. उंब्रज येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. दीपक बेल्हेकर यांच्याकडे गेल्या सप्टेंबर २०२४ पासून येथील अतिरिक्त कार्यभार आहे. दरम्यान, दोन्ही ठिकाणच्या पशुपालकांना सेवा देण्यासाठी बेल्हेकर यांची दमछाक होत आहे.
बेल्हे येथे दर सोमवारी जनावरांचा मोठा आठवडे बाजार भरतो. या ठिकाणी खिल्लार जातीचे बैलांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री होते. त्याचप्रमाणे शेळी बाजार व म्हशींचा बाजारही भरतो. यामध्ये पशुपालकांना पशुधन स्टॅगिंग करणे, आरोग्य दाखले देणे, वाहतूक प्रमाणपत्र देणे यासारखे कामकाज पशू वैद्यकीय दवाखान्यामार्फत केले जाते.
बेल्हे येथील पशू वैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रात
कार्यक्षेत्रातील गावे
बेल्हे
बांगरवाडी
गुळंचवाडी
गुंजाळवाडी
तांबेवाडी
कुंभारवाडी
यादववाडी
रानमळा
बेल्हे येथे माजी जिल्हा परिषद सदस्य पांडुरंग पवार यांच्या विशेष प्रयत्नांतून पशु वैद्यकीय दवाखान्याची सुसज्ज इमारत, संरक्षक कंपाऊंड तसेच जिल्हा वार्षिक योजना अनुसूचित जाती विशेष फंडातून ४९ लाख ५० हजार रुपये खर्चाचे आधुनिक एक्स रे मशिन उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. बेल्हे येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात डॉ. दीपक बेल्हेकर हे ता. ९ सप्टेंबर २०१९ पासून कार्यरत आहेत. गेल्या सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांची उंब्रज येथे प्रशासकीय बदली झाली. मात्र, जुन्नर तालुक्यात ते एकमेव एक्स रे ऑपरेटर असल्याने, सप्टेंबर २०२४ पासून त्यांच्याकडे उंब्रज येथील कार्यभारासह बेल्हे येथील अतिरिक्त कार्यभार आहे. दरम्यान, विभागाच्या नवीन संरचनेमुळे येथील पशुधन पर्यवेक्षक हे पद रिक्त आहे.
याची आहे गरज
- कायमस्वरुपी पूर्णवेळ पशुधन विकास अधिकारी
- एम. पी. डब्लु.
- पशुधन पर्यवेक्षक
पशुधन संख्या
गाय.......५३२०
शेळी.......१८५३
मेंढी.......२३२
म्हैस.......८७
एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२५ ची स्थिती
वंध्यत्व निर्मूलन संख्या........ ३४२
कृत्रिम रेतन संख्या......... २२०
गर्भधारणा तपासणी....१८२
लसीकरण
लाळ्या खुरकत ..........५३००
लंपी.......... ४०००
पीपीआर/इटी (मेंढी व शेळी)....१०००
घटसर्प........५००
रेबीज.........२५०
फऱ्या..........२००
प्रमुख पशुरोग व बाधित जनावरांची संख्या
लंपी..........१५
थायलेरिया..........३२
चारा उत्पादन क्षेत्र :
गावातील सिंचित ओलिताखालील चारा उत्पादन क्षेत्र : ३०० हेक्टर
वार्षिक चारा (टनांत)
हिरवा......२५०००
वाळलेला......८०००
दवाखान्यातील रिक्त पदे
पशुधन विकास अधिकारी - १
पशुधन पर्यवेक्षक - १
बेल्हे येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना (श्रेणी नं.१) मध्ये एक्स रे मशिनची सुविधा असल्याने आजूबाजूच्या सहा ते सात तालुक्यातील पशुपालकांना याचा चांगला फायदा होतो. मागील तीन वर्षात सुमारे साडेतीन हजाराच्या आसपास पशुधनाचे एक्स-रे केलेले आहेत. यामुळे मागील तीन वर्षात जवळपास ६०० शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत.
- डॉ. दीपक बेल्हेकर, पशुधन विकास अधिकारी ( बेल्हे - अतिरिक्त कार्यभार)
