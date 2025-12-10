आण्यात आमटी-भाकरीचा शाही महाप्रसाद
बेल्हे, ता. १० : आणे (ता. जुन्नर) येथील पारंपरिक चवीच्या ‘आमटी-भाकरी’ महाप्रसादासाठी प्रसिद्ध असलेला श्री रंगदास स्वामी महाराज पुण्यतिथी शतकोत्तर महोत्सव सोहळा येत्या शनिवारी (ता. २०) व रविवारी (ता. २१) साजरा होणार असून, यावर्षीच्या आण्याची प्रसिद्ध आमटी बनवण्यासह मसाल्याचा एकूण खर्च जवळपास २१ लाख रुपये असणार आहे, अशी माहिती देवस्थान संस्थेचे अध्यक्ष मधुकर दाते व उपाध्यक्ष अनिल आहेर यांनी दिली.
श्री रंगदास स्वामी महाराज पुण्यतिथी शतकोत्तर महोत्सव सोहळ्यानिमित्त शनिवारी दुपारी १२ वाजता स्वामींची महाआरती होणार असून, त्यानंतर आमटी-भाकरी महाप्रसाद वाटपाला सुरुवात होईल. तसेच रविवारी काल्याचे कीर्तन होणार असून या दिवशीही आमटी-भाकरी महाप्रसाद वाटप सुरू राहील. श्री रंगदास स्वामी महाराज पुण्यतिथी उत्सव सोहळ्याचे हे १३८ वे वर्ष आहे. दरम्यान, शनिवार (ता. १३) ते रविवार (ता. २१) दरम्यान अखंड हरिनाम सप्ताह व सामुदायिक ज्ञानेश्वरी पारायण होणार आहे. दरम्यान, आगामी सन २०३३ पर्यंत आमटी महाप्रसाद बनवण्यासाठी मसाल्यासह लागणाऱ्या खर्चाचे देणगीदारांचे अगोदरच बुकिंग झालेले असल्याचे सांगण्यात आले. याठिकाणी ग्रामस्थांसह परिसरातील नागरिक बाजरीच्या भाकरी बनवून वाजत-गाजत आणून देतात. दरम्यान, गेल्यावर्षीपासून देवस्थान संस्थेच्या वतीने १०० व २५० ग्राम पॅकिंग मध्ये ‘श्रीरंग सात्त्विक आमटी मसाला’ नावाने भाविकांना मागणीनुसार मसाला उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच ५ लिटर क्षमतेच्या किटलीमध्ये भाविकांना अल्प किमतीत घरी नेण्यासाठी आमटी महाप्रसाद देण्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे.
यंदा बनणार ८५ कढया आमटी
पुण्यतिथी महोत्सव सोहळ्याच्या दोन दिवसांत देणगीदारांच्या देणगीतून ५०० लिटर क्षमतेच्या एकूण ८५ कढया आमटी बनवली जाणार आहे. साधारणपणे एक कढई आमटी महाप्रसाद बनवण्यासाठी अंदाजे २५ हजार रुपये खर्च येतो. यावर्षी प्रत्येकी ८ कढया आमटी बनवण्यासाठी लागणारा खर्च देणारे ९ दानशूर अन्नदाते असून प्रत्येकी १ कढई आमटी बनवण्यासाठी लागणारा खर्च देणारे १३ दानशूर अन्नदाते आहेत.
२ हजार ४३ किलोचा निव्वळ मसाला
शेंगदाणा तेल : ८० डबे, खोबरे : ८०० किलो, लवंग : ३० किलो, हिंग : ४० किलो, जिरे : ४० किलो, मोहरी : ४० किलो, खसखस : ४० किलो, गूळ : ८० किलो, कोकम : १७८ किलो, धणा : ३६२ किलो, तसेच तूरडाळ असा सर्व मिळून एकूण २ हजार ४३ किलो निव्वळ मसाला वापरला जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.