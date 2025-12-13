ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली सापडून कळसमध्ये बालकाचा मृत्यू

बेल्हे, ता. १३ : कळस (ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) येथील मोकाशीमळा परिसरात शनिवारी (ता. १३) सकाळी ऊसतोडणीदरम्यान चालक ट्रॅक्टर मागे घेत असताना झालेल्या अपघातात झोळीत असलेल्या सुमारे दोन वर्षे वयाच्या लहानग्या बालकाचा ट्रॅक्टरच्या मागील चाकाच्या टायरखाली सापडल्याने मृत्यू झाला.
पारनेर तालुक्यातील कळस येथील मोकाशीमळा परिसरात शनिवारी पारनेर सहकारी साखर कारखान्यासाठी बीड जिल्ह्यातील ऊसतोडणी मजुरांकडून ऊसतोडणी सुरू होती. यावेळी एक ट्रॅक्टर ऊस भरण्यासाठी उभा होता, तर दुसरा ट्रॅक्टरजवळच शेजारी उभा होता. दरम्यान पाठीमागील बाजूस तेथून काही अंतरावर एक लहानगे बालक तात्पुरत्या उभारलेल्या लाकडी कोपीच्या झोळीत ठेवलेले होते. दरम्यान ट्रॅक्टर चालकाशेजारील दुसरा ट्रॅक्टर मागे घेत असताना चालकास अंदाज न आल्याने झोळीला ट्रॅक्टरचा धक्का लागला. त्यात कृष्णा सचिन राठोड (वय २) हे बालक खाली पडून ट्रॅक्टरच्या मागील चाकाच्या टायरच्या खाली सापडल्याचे सुनील देविचंद राठोड (रा. पाथर्डी) यांनी सांगितले. दरम्यान डोक्याला गंभीर दुखापत झालेल्या संबंधित अपघातग्रस्त बालकास त्याच्या नातेवाइकांनी बेल्हे (ता. जुन्नर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणले. तेथे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शिवाजी फड यांना प्राथमिक तपासणीदरम्यान ते मृतावस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान पुढील न्याय वैद्यकीय प्रक्रियेसाठी संबंधितास नारायणगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.