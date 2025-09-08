पोंदेवाडी परिसरातील फ्यूज पेट्यांची दुरवस्था
पारगाव, ता. ८ : पोंदेवाडी (ता. आंबेगाव) परिसरात अनेक ठिकाणांच्या रोहित्रातील फ्यूज पेट्यांची दुरवस्था झाली आहे. फ्यूज फुटले आहेत, तर काही ठिकाणी दरवाजे तुटले आहेत. फ्यूज बदलताना दुर्घटना घडण्याची शक्यता असल्याने महावितरण कंपनीने तातडीने फ्यूज पेट्यांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी उपसरपंच महेंद्र पोखरकर यांनी केली आहे.
परिसरात अनेक ठिकाणांच्या विजेच्या रोहित्रजवळ असलेल्या फ्यूज पेट्यांमध्ये वीज पुरवठा सुरू राहण्यासाठी फक्त तारा गुंडाळल्या आहेत. सध्या पावसाळा सुरू आहे. फ्यूज बदलताना दुर्घटना घडण्याची शक्यता असल्याने महावितरण कंपनीने तातडीने फ्यूज पेट्यांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी उपसरपंच महेंद्र पोखरकर यांनी केली आहे.
06059
