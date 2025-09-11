टोकदार खिळ्यांच्या पट्ट्याला आंबेगावात वाढली मागणी
पारगाव, ता.११: आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात बिबट्याच्या हल्ल्यात पाळीव कुत्री जास्त प्रमाणात बली जात असल्याने बिबट्याच्या हल्ल्यातून कुत्र्याचा बचाव व्हावा याकरिता कुत्र्याच्या गळ्याला बांधण्यासाठी टोकदार खिळे असलेले चांबडी पट्ट्याला मागणी वाढली आहे.
आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्वभागातील सर्वच गावात बिबट्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अलीकडच्या काही दिवसात गजबजलेल्या भरवस्तीत मध्ये बिबट्या फिरू लागल्याने बिबट्याच्या हल्ल्यात घराबाहेर असलेली पाळीव कुत्रे मोठ्या प्रमाणात बळी जात आहे. त्यामुळे जास्त प्रमाणात बिबट्याचा वावर असलेल्या परिसरातील शेतकरी आपल्या पाळीव कुत्र्याच्या गळयाभोवती टोकदार खिळे असलेले चांबडी पट्टा बांधतात कारण बिबट्या कोणत्याही प्राण्यावर हल्ला करते वेळी प्रथम त्याच्या मानेला चावा घेत असतो या टोकदार खिळे असलेल्या पट्यामुळे बिबट्याच्या तोंडाला जखम झाल्यास बिबट्या शिकार सोडून पळून जातो त्यामुळे टोकदार खिळे असलेले चांबडी पट्ट्यांना बाजारात मागणी वाढली आहे एक पट्टा १३० ते १५० रुपयांना विकला जात असल्याचे खडकवाडी (ता. आंबेगाव) येथील पट्ट्याचे व्यापारी दिलीप कदम यांनी सांगितले.
