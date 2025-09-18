महागणपती क्रेडिट सोसायटीला उंचीवर नेणार

पारगाव, ता. १८ : ‘‘महागणपती मल्टीस्टेट को- ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लवकरच रिअल इस्टेट, सौर ऊर्जा प्रकल्प, सीएनजी प्लांट आणि फूड प्रोसेसिंग युनिट यांसारख्या शाश्वत नफा देणाऱ्या व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करून महागणपती मल्टीस्टेट संस्थेला सहकार क्षेत्रात एक वेगळ्या उंचीवर नेणार आहे,’’ असा विश्वास महागणपती मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष विकास बेंगडे पाटील यांनी व्यक्त केला.
महागणपती मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीची १३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा अवसरी खुर्द (ता. आंबेगाव) येथील कवयित्री शांताबाई शेळके सभागृहात खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. या सभेला तब्बल दीड हजार सभासदांची उपस्थिती लाभली. याप्रसंगी संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र हुले, संचालिका निलम बेंगडे पाटील, संचालक विठ्ठल दाजी बेंगडे पाटील, योगेश जाधव, शोभा टिकेकर, उद्धव एरंडे, गोविंद इंदोरे, राजेंद्र देवके, अनिल गावडे, जालिंदर इंदोरे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख सुरेश भोर, दापोलीच्या माजी नगरसेविका साधना बोत्रे, माजी सभापती आनंदराव शिंदे, उद्योजक नितीनकुमार नरवडे अवसरी खुर्दचे सरपंच वैभव वायाळ, प्रशांत अभंग, प्रवीण टेमकर, संजय वायाळ, सुनील तोत्रे आदी उपस्थित होते.
संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समाधान सन्नके यांनी अहवाल वाचन केले. संस्थेच्या प्रगतीविषयी विकास बेंगडे पाटील म्हणाले, ‘‘येत्या काळात महागणपती मल्टीस्टेट को-ऑप हाउसिंग आणि कन्स्ट्रक्शन सोसायटी आणि महागणपती मल्टीस्टेट को-ऑप ॲग्रो आणि सोलार सोसायटी स्थापन करणार आहे. संस्थेकडे ठेवींची वाढ ३१९ टक्के झाली असून, पाच कोटी निव्वळ नफा झाला आहे. तसेच, सभासदसंख्या १५ हजार ५०० पर्यंत पोहोचली आहे. संस्थेला या वर्षीही ‘अ’ वर्ग मिळाला असून, या आर्थिक वर्षात ठेवींचे २५० कोटीचे लक्ष्य गाठण्याचा संकल्प आहे. सभेमध्ये सामान्य शेअर्सधारक सभासदांना १८ टक्के लाभांश जाहीर करण्यात आला.’’
व्हीबीपी ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर देशमुख व नीलेश पडवळ यांनी सूत्रसंचालन केले.
