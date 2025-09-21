मांदळेवाडीत दोन करडांचा बिबट्याने पाडला फडशा
पारगाव, ता. २१ : मांदळेवाडी (ता. आंबेगाव) येथे शनिवारी (ता.२०) पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास धरणवस्ती, कान्होबा मंदिर पाबळ रस्ता येथे मच्छिंद्र ततबाजी बंगे यांच्या दोन शेळीच्या करडांवर बिबट्याने हल्ला करून त्यांना ठार केले.
मांदळेवाडी परिसरात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे येथे पिंजरा लावण्याची मागणी सरपंच उज्ज्वला आदक व उपसरपंच रवी ढगे पाटील यांनी केली आहे. वनविभागाने घटनास्थळी भेट देऊन पंचनाम केला आहे. बंगे यांचे दहा ते पंधरा हजारचे नूकसान झाल्याने वनविभागाने त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी विकास आदक, सुनील आदक यांनी केली आहे. मांदळेवाडी डोंगराच्या कुशीत असल्याने या गावाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात वन विभागाचे क्षेत्र आहे. मांदळेवाडी येथे बिबट्याचा वावर असल्याचे मच्छिंद्र बंगे, नवनाथ आदक, मारुती बंगे, नारायण बंगे यांनी सांगितले. या अगोदर सुद्धा बिबट्यांनी अनेक पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करून ठार केले आहेत. दरम्यान, भविष्यात त्यांना त्यांचे खाद्य न मिळाल्यास ते मनुष्यावर हल्ला नक्की करतील व अशी दुर्घटना घडू नये यासाठी बिबट्यांना पकडण्यासाठी वनविभागाने त्वरित पिंजरा लावावा, अशी मागणी सरपंच उज्वला आदक यांनी वनविभागाकडे केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.