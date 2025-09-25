शिरदाळेत अतिवृष्टीमुळे पिके धोक्यात
पारगाव, ता. २५ : गेल्या दहा दिवसांपासून दररोज सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे शिरदाळे (ता. आंबेगाव) परिसरात हातातोंडाशी आलेले बटाटा पीक सडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. एकेकाळी बटाट्याचे आगार अशी या गावची ओळख होती.
मोठ्या प्रमाणात येणारा भांडवली खर्च, पावसाची अनियमितता, खतांचे वाढलेले भाव, बाजारभावातील चढ-उतार, मजुरांचा तुटवडा या समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने लागवड घटली आहे. काही मोजक्याच शेतकऱ्यांनी पिकाची लागवड केली होती. जास्त पाऊस होऊन देखील जाड दांड्याचे पीक असल्याने पिकाने अजूनपर्यंत दम धरला होता. परंतु, आता पीक काढणीला आलेले असताना पावसामुळे सडण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याचे बटाटा उत्पादक शेतकरी आणि शरद बँकेचे संचालक अशोक आदक पाटील, बाबाजी चौधरी, राघू रणपिसे, नानाभाऊ रणपिसे, बाळासाहेब तांबे यांनी सांगितले.
तसेच बटाट्याबरोबर सोयाबीन पीकदेखील अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु सततच्या पावसाने सोयाबीनला मोड यायला सुरुवात झाली आहे. तर बऱ्याच क्षेत्रावर ज्वारीची पेरणी झाली आहे. परंतु ती देखील पिवळी पडण्यास सुरवात झाली आहे. कडधान्य मध्ये मूग,उडीद ही पिके काढली असली तरी त्याच्या उत्पन्नात निम्म्याने घट झाली असल्याचे माजी उपसरपंच मयूर सरडे यांनी सांगितले.
