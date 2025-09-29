‘भीमाशंकर’कडून अंतिम हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग
पारगाव ता. २९ : येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याने सन २०२४-२५ गाळप हंगामामध्ये गाळप केलेल्या एकूण ११ लाख ३८ हजार ४९६ टन उसास १७५ रुपये प्रती टनाप्रमाणे अंतिम हप्त्याचे स्वरूपात एकूण रक्कम १९ कोटी ९२ लाख ३६ हजार रुपये सोमवारी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी दिली.
कारखान्याचे संस्थापक, संचालक व माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार गाळप हंगाम २०२४-२५ मध्ये कार्यक्षेत्र व परिसरातील गाळप केलेल्या एकूण ११ लाख ३८ हजार ४९६ टन उसासाठी ३,२९० रुपये प्रती मेट्रिक टन अंतिम ऊस दर जाहीर केला आहे. यापूर्वी एफआरपीप्रमाणे अदा केलेला ३,०८० रुपये प्रती टन वजा जाता २१० रुपये प्रती न शिल्लक राहत आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनुसार शिक्षण संस्था निधी १० रुपये प्रती टन व भाग विकास निधी २५ रुपये प्रती टन वजा जाता उर्वरित रक्कम १७५ रुपये प्रती टनाप्रमाणे होणारी एकूण रक्कम १९ कोटी ९२ लाख ३६ हजार रुपये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली आहे. दिपावलीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अंतिम हप्त्याची रक्कम वर्ग करून जाहीर केल्याप्रमाणे दिलेला शब्द पूर्ण केला असून रब्बी हंगामाची सोसायटी रक्कम भरणा करण्यास मदत होणार आहे, असे कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.
