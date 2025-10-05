पूरग्रस्तांसाठी एक लाख रुपयांची मदत
पारगाव, ता. ५ : निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथील मात्र, गेली अनेक वर्ष अमेरिकेमध्ये स्थायिक असलेल्या माधुरी श्रीकांत पवार- वळसे पाटील हिने राज्यात अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांसाठी एक लाख रुपयांची मदत पाठवून समाजापुढे आदर्श निर्माण केला आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना मुसळधार पावसामुळे आणि पुरामुळे फटका बसला आहे. यामध्ये बीड, सोलापूर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, बुलडाणा आणि यवतमाळ हे जिल्हे सर्वाधिक बाधित आहेत. घरांचे, पाळीव जनावरांचे व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यातील पूरग्रस्तांचे होत असलेले हाल, उघड्यावर आलेले शेतकऱ्यांचे संसार ही दृश्य प्रसार माध्यमाद्वारे पाहून अमेरिकेतील ब्रिस्टॉल शहरात राहत असलेली माधुरी यांना खूप वाईट वाटले. आपण सध्या अमेरिकेमध्ये असलो तरी ज्या भूमीत जन्मलो त्या मायभूमीचे आपण काही तरी देणे लागतो या भावनेतून या पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी माधुरी यांनी त्यांचे वडील माजी उपसरपंच रामदास वळसे पाटील यांच्याकडे एक लाख रुपये पाठवले आहेत.
या एक लाख रुपयांचे गव्हाचे पीठ, तांदूळ, तेल, साखर, डाळी, मसाले असलेले किराणा कीट पूरग्रस्त भागात पाठवण्यात आले. यावेळी बाळासाहेब येवले, आशिष टेमकर, रामदास थोरात, श्याम टाव्हरे, संदीप टेमकर, संतोष टाव्हरे, लक्ष्मण टेमकर, प्रकाश टाव्हरे, दीपक हिंगे व डॉ. जालिंदर मेंगडे उपस्थित होते.
06169, 06170
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.