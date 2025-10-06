आंबेगावच्या पूर्व भागातील गावात पारंपरिक केरसुण्या
पारगाव, ता. ६ : दिवाळी अवघ्या दोन आठवड्यावर आली आहे. त्यामुळे लक्ष्मी पूजनात मानाचे स्थान असणाऱ्या पारंपरिक लक्ष्मी (केरसुणी) बनविण्याच्या कामाला वेग आला आहे. आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील अवसरी बुद्रुक, धामणी व लोणी (पंचरास वाडा) येथे केरसुण्या बनविण्याच्या कामाची लगबग सुरू झाली आहे.
दरवर्षी लोणी येथील पंचरास वाड्यातून विविध आकाराच्या, नक्षीकाम केलेल्या १५ ते २० हजार केरसुण्या ठोक व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून आसपासच्या शहरांमध्ये विक्रीसाठी जात असतात. तसेच, अवसरी बुद्रुक व धामणी येथील काही कुटुंबे केरसुण्या बनवतात. जिल्ह्यात केरसुण्या बनविण्याच्या कामात प्रसिध्द असलेल्या लोणी येथील पंचरास वाड्यातील ३० ते ४० कुटुंबांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून शिंदाडाच्या झाडाच्या पन्हाळी (झावळ्यां) पासून पारंपारिक पध्दतीने केरसुण्या बनविण्याचा पिढीजात व्यवसाय केला जातो.
अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये प्लॅस्टिकच्या झाडूचा वापर वाढल्याने या केरसुण्या अडगळीत गेल्या आहेत अशी खंत लोणी येथील केरसुणी बनविणाऱ्या लता पंचरास यांनी व्यक्त केली आहे. दिवाळी दोन महिन्यांवर आली की, केरसुण्या बनविण्याची लगबग सुरु होते. एक महिला अथवा पुरुष दिवसाला सरासरी ४० ते ५० केरसुण्या तयार करतात. प्रत्येक कुटुंबात सरासरी ५०० ते १००० या संख्येने केरसुण्या तयार केल्या जातात. खास लक्ष्मी पूजनासाठी आकर्षक केरसुणी बनवली जाते. या केरसुण्या दिवाळी अगोदर काही दिवस राजगुरुनगर, मंचर, चाकण, शिरुर, घोडेगाव, पुणे व आसपासच्या गावांत विक्रीसाठी पाठवल्या जातात. एरवी २० ते ३० रुपयाला विकली जाणारी एक केरसुणी दिवाळीला ५० ते १०० रुपयांपर्यंत विकली जाते, असे तुषार पंचरास व त्यांची आई नीता पंचरास यांनी सांगितले.
