दिवाळीची सुट्टी लागली कि बालचमू मध्ये किल्ला तयार करण्याची लगबग सुरु होते. सजावटीसाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या मातीच्या चीत्रे बनवण्याची लगबग .
पारगाव, ता. ६ : दिवाळीची सुट्टी लागली की बालचमूंमध्ये किल्ला तयार करण्याची लगबग सुरू होते. किल्ल्यावरील सजावटीसाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या मातीच्या चित्रांना मागणी वाढली. या चित्रांमध्ये ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, पारंपरिक तसेच आधुनिक पात्रांची चित्रे असतात, ज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, मावळे, सैनिक, हिरकणी, शेतकरी, डोरेमॉन, छोटा भीम, स्पायडर मॅन, दळण दळणारी महिला, पहिलवान त्याचबरोबर प्राण्यांमध्ये हत्ती, घोडे, वाघ, सिंह यांसारख्या चित्रांना जास्त मागणी असते. तसेच वसुबारसेला पूजा करण्यासाठी गायवासराची प्रतिकृती, लक्ष्मी पूजनासाठी लक्ष्मीची प्रतिकृतीला ही मागणी असते.
आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी बुद्रुक येथील कुंभारवाड्यात कुंभार कारागीर सध्या या चित्रांवर शेवटचा हात फिरवत आहेत. रेखीव, सुबक आणि योग्य रंगसंगतीने तयार केलेली ही चित्रे ठोक स्वरूपात ७०० रुपये प्रती शेकडा या दराने विकली जातात. येथील गणेश साहेबराव काळे त्यांची पत्नी सीमा गणेश काळे तसेच विजय साहेबराव काळे व त्यांची पत्नी आदिती विजय काळे हे दोघे भाऊ तसेच त्यांचे संपूर्ण कुटुंब एकत्रित वेगवेगळी चित्रे तयार करून त्यांना वेगवेगळ्या रंगांच्या साह्याने आकर्षक रूप देत आहे. दिवाळी दोन आठवड्यांवर आली असल्याने चित्रे बनवण्याची लगबग सुरू आहे. काळे कुटुंबात एकूण लहान मोठी आठ हजारांहून जास्त चित्रे तयार झाली आहे.
