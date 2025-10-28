निकृष्ट बियाणांमुळे तीन लाखांचा फटका

पारगाव, ता. २८ : पोंदेवाडी (ता. आंबेगाव) येथील संतोष दत्तात्रेय ढोबळे यांच्या चार एकर क्षेत्रात निकृष्ट बियाणे व रोपातील दोषामुळे फ्लॉवर पिकावर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. यामुळे निकृष्ट दर्जाचे गड्डे तयार झाले. यामुळे सुमारे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कृषी विभागाचे उपविभागीय अधिकारी सतीश शिरसाट यांच्या अध्यक्षते खालील तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने मंगळवारी (ता. २८) प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी केली आहे.
ढोबळे यांनी तीन महिन्यांपूर्वी फ्लॉवरच्या ५० हजार तयार रोपांची लागवड केली. लागवडीनंतर त्यांच्या शेतातील फ्लॉवरला वारंवार विविध प्रकारच्या रोगाचा प्रादुर्भाव होत होता. पीक काढणीला आले परंतु फ्लॉवरचे गड्डे लहान आकाराचे व करपा रोगाने प्रादुर्भाव झालेले आले. त्यामुळे ते तसेच शेतात सोडून द्यावे लागले. निकृष्ट दर्जाचे बियाणे व त्यापासून तयार झालेली रोपे ही निकृष्ट होती. त्यामुळे खते व औषधे यावर सुमारे तीन लाख रुपये खर्च झाला आहे. त्यामुळे ढोबळे यांनी संबंधित बियाणे बनवणारी कंपनी व रोपे तयार करणारी नर्सरी यांनी नुकसान भरपाई द्यावी, अशी तक्रार तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेऊन उपविभागीय कृषी अधिकारी सतीश शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती, कृषी विज्ञान केंद्र (नारायणगाव) चे शास्त्रज्ञ डॉ. दत्तात्रेय गावडे, आंबेगाव तालुका कृषी अधिकारी सिद्धेश ढवळे, गुणनियंत्रण निरीक्षक तथा सदस्य सचिव तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती अश्विनी थोरात, निरगुडसरचे मंडल कृषी अधिकारी प्रसन्न जाधव, नर्सरी धारक व बियाणे कंपनी प्रतिनिधी यांनी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन फ्लॉवर पिकाची पाहणी केली. यावेळी संबंधित शेतकरी ढोबळे, खरेदी विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष अनिल वाळुंज, कुंडलिक पोखरकर उपस्थित होते.
कशामुळे फ्लॉवरचे गड्डे खराब झाले? याचा तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती अहवाल तयार करणार असल्याचे सिद्धेश ढवळे यांनी सांगितले.
संबंधित शेतकऱ्याची झालेले नुकसान मोठे असल्याने कृषी खात्याने संबंधित बियाणे कंपनीवर कारवाई करून शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी अनिल वाळुंज यांनी केली आहे.
