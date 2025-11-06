स्वेटरमुळे वाचले महिलेचे प्राण
पारगाव, ता. ६ : पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील चिंचगाई मळा येथे बुधवारी (ता. ६) रात्री नऊ वाजण्याच्या दरम्यान अश्विनी शिवाजी ढोबळे (वय २९) या महिलेवर बिबट्याने झडप मारली, परंतु सुदैवाने अंगातील स्वेटरमुळे कोणतीही जखम झाली नाही. मात्र, घाबरून त्या बेशुद्ध पडल्या. त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचार करून घरी सोडण्यात आले.
अश्विनी ढोबळे या बुधवारी रात्री घराच्या बाहेर गुरांच्या गोठ्याजवळ बसल्या असता गोठ्यातील गायी ओरडण्याचा आवाज आला. त्यामुळे मागे बघितले असता बिबट्या झडप मारून शेजारील उसामध्ये पळून गेला. अश्विनी यांनी अंगावर स्वेटर घातला असल्याने अंगावर कोणतीही जखम झाली नाही, परंतु भीतीने त्या बेशुद्ध पडल्या. त्यांना पारगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचार करून घरी सोडण्यात आले. मंचर वनपरीक्षेत्र विभागाचे वन संरक्षक अधिकारी विकास भोसले यांनी घटना घडलेल्या ठिकाणी बुधवारी रात्री व गुरुवारी सकाळी भेट दिली. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाने तातडीने गुरुवारी सकाळी पिंजरा लावला.
