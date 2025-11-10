बिबट्याच्या धक्क्याने दुचाकीस्वार घसरली
पारगाव, ता. १० : अवसरी बुद्रुक (ता. आंबेगाव) येथे मोटारसायकलला बिबट्याचा धक्का लागल्याने मोटारसायकल घसरली. त्यात मोटारसायकल चालवणारा सागर कारभारी नरवडे हा तरुण जखमी झाला.
सागर नरवडे हा शनिवार (ता. ८) पहाटे साडेबारा ते एक वाजण्याच्या सुमारास पारगाव- मंचर रस्त्यावरून जारकरवाडीवरून अवसरी बुद्रुकला घरी येत होता. त्यावेळी गावाच्या पूर्वेला असलेल्या ओढ्याजवळ त्याच्या मोटारसायकलच्या समोरून एक बिबट्या आडवा गेला. सागर नरवडे हे घाबरून त्यांनी मोटारसायकल जोरात पळवली असता काही अंतरावर लगेच दुसरा बिबट्या जोरात आडवा गेला. त्याच्या पाठीमागच्या पायाचा फटका मोटारसायकलच्या पुढच्या भागाला बसल्याने सुमारे २० ते ३० फूट मोटारसायकल घसरत गेली. यावेळी मोठा आवाज झाल्याने जवळच हॉटेल जवळ उभे असलेले तरुण मदतीला धावून आले. सागर याच्या हाताला मुका मार लागला आहे.
