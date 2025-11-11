टाव्हरेवाडीतील स्वप्नीलची दुग्ध व्यवसायात गरुडभरारी
पारगाव, ता. ११ : टाव्हरेवाडी (ता.आंबेगाव) येथील स्वप्नील दत्तात्रेय टाव्हरे याने वडिलांच्या सुरू असलेल्या दुग्ध व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली. गोठ्यातील प्रत्येक गाई प्रतिदिन सुमारे ४० लिटरपर्यंत दूध देत आहे. दररोज सरासरी ३५० ते ४०० लिटरपर्यंत दूध उत्पादन होते. योग्य व्यवस्थापणाच्या जोरावर स्वप्नीलने दुग्ध व्यवसायात गरुडभरारी घेतली आहे.
स्वप्नील टाव्हरे याचे आयटीआय शिक्षण झाले आहे. त्याने काही दिवस नोकरीही केली. परंतु त्याचे नोकरीत मन रमेना. त्याने नोकरी सोडून वडिलांच्या दुग्ध व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देण्याचा निर्णय घेतला व उच्च गुणवत्तेच्या एचएफ जातीच्या संकरित गाईचे संगोपन सुरू केले. त्यासाठी त्याने मुक्त संचार गोठ्याचा अवलंब केला. त्याच्या गोठ्यात आता एकूण १६ गायी आहेत तर १४ कालवडी आहेत. त्यांच्या गोठ्यात जन्मलेल्या उच्च गुणवत्तेच्या कालवडी लगेचच ५० ते ६० हजार रुपयांना विक्री होत आहे. नेहमी एका गायीच्या कृत्रिम रेतनासाठी १५० ते २०० रुपये खर्च येतो. परंतु स्वप्नील त्याच्या गोठ्यातील गायींच्या कृत्रिम रेतनासाठी आंतरराष्ट्रीय उच्च गुणवत्तेच्या ‘वर्ल्ड वाइल्ड सायर मॅग्नम’ सारख्या सिद्ध वळूचे गोठवलेले विर्याचा वापर करत आहे. त्याला एका वेळेच्या रेतनासाठी चार हजार ते साडे आठ हजार रुपये खर्च येतो. त्या गायीपासून पैदास झालेली कालवडीला मोठी मागणी आहे. एक कालवड जन्मल्यानंतर लगेचच ५० ते ६० हजार रुपयांना विकली जाते. त्यांच्या गोठ्यातील गायींना वर्षभर मुरघास तसेच कांडी सुग्रास, गव्हास भुसा खायला दिला जातो.
व्यवस्थापनामुळे एकेक गायी एका वितामध्ये म्हणजेच ३०५ दिवसांत सरासरी १० ते ११ हजार लिटर दूध देते. एकाच गायीपासून पैदास झालेल्या चार ते पाच पिढीतील कालवडी तसेच गायी आहेत. त्यांना दुधाळ गायींना अडीच ते तीन लाखापर्यंत मागणी असते.
- स्वप्नील टाव्हरे
06320
