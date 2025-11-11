मृत बिबट्या जारकवाडीत आढळला
पारगाव, ता. ११ : आंबेगाव तालुक्यातील जारकरवाडीच्या वैदवाडी येथील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या चारीमध्ये मंगळवारी (ता. ११) सकाळी आठच्या सुमारास दोन वर्ष वयाच्या मादी जातीचा बिबट्या मृत अवस्थेत आढळून आला आहे. बिबट्याचा अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झाला असावा अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
वैदवाडी येथील शेतकरी गणेश कांताराम कापडी हे सकाळी मुलांना शाळेत सोडवायला जात असताना त्यांना रस्त्याच्या कडेला चारीमध्ये बिबट्या मृत अवस्थेत दिसून आला. कापडी यांनी ग्रामस्थांना ही घटना सांगितली. काठापूर बुद्रुकचे पशू वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जगन्नाथ पुरी यांनी शवविच्छेदन केली. यावेळी मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले, धामणी वनपाल निलम चव्हाण, लाखणगाव वनरक्षक पूजा कांबळे आदी उपस्थित होते. कांताराम बंडू कापडी यांच्या मालकीच्या गं. नं २२९ जवळील रस्त्यावर वाहनाची जोरदार धडक लागल्याने बिबट्याच्या फुप्फुसात मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने बिबट्या रस्त्याच्याकडेला साठलेल्या पाण्यात पडून मृत्यू झाला, असा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, या परिसरात सध्या ऊस तोडणी सुरू असून यामुळे बिबटे मानवी वस्त्यांकडे येऊ लागले आहेत. शेतकऱ्यांना आपली शेतातील कामे करण्यासाठी शेतीकडे जावे लागत आहे. तसेच या रस्त्याने शाळकरी मुले ही शाळेत जाण्यासाठी प्रवास करीत आहेत, यामुळे या परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याने भीतीचे वातावरण आहे. या परिसरात बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरे लावण्यात यावे, अशी मागणी गणेश कापडी व तुषार वैद यांनी वन विभागाकडे केली आहे.
